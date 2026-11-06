Procurorii susțin că agenții au primit, ca mită, sume cuprinse între 500 și 1.000 de lei. În schimbul banilor, le-ar fi permis transportatorilor să intre din Ungaria în țară fără sancțiuni, cu animalele pentru care nu aveau documente obligatorii.

Unii dintre ei chiar ar fi negociat sumele. Alții ar fi primit bani în spatele autospecialei de poliție. Faptele s-au petrecut, spun anchetatorii, în perioada mai 2025 – martie 2026.

Oamenii legii au făcut mai multe percheziții în județele Arad și Timiș și i-au ridicat pe cei patru suspecți, care au fost reținuți pentru 24 de ore.