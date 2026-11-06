Cum arată viața la -50 de grade în Iakutsk, cel mai rece oraș din lume. Ce se întâmplă cu organismul în gerul extrem | FOTO

Majoritatea oamenilor îl cunosc din fotografiile cu gene înghețate și pești înghețați așezați pe mesele din piețe, scrie Travelbinger, preluat de Yahoo.com.

O fotografie nu arată ce se întâmplă în interiorul corpului în timpul unei zile petrecute în acel frig. Pielea, vasele de sânge, mușchii și creierul reacționează cu toții într-o ordine destul de previzibilă.

De ce este atât de frig în acest oraș

Geografia joacă un rol decisiv. Iakutsk este un oraș situat în interiorul continentului, la aproximativ 1.000 de kilometri de Oceanul Pacific și la circa 450 de kilometri sud de Cercul Polar Arctic, astfel încât ajunge foarte puțină căldură naturală până acolo. De asemenea, este construit pe un strat continuu de permafrost, ceea ce înseamnă că solul rămâne înghețat tot anul.

Condițiile meteorologice amplifică acest efect. Iarna, Siberia se află sub influența unui sistem de presiune ridicată cunoscut sub numele de „Anticiclonul Siberian”, care atrage aerul rece din Arctica și determină perioade îndelungate de frig intens. De asemenea, soarele de iarnă rămâne jos pe cer, iar durata zilei este adesea sub patru ore.

Cât de des se înregistrează cu adevărat temperaturi de minus 50

Minus 50 nu este o zi obișnuită, nici măcar în Iakutsk. Temperatura medie în ianuarie este de aproximativ minus 37 °C.

Valurile de frig duc temperatura la minus 45 °C sau mai jos în fiecare an, iar uneori aceasta scade sub minus 50 °C.

Recordul absolut este mult mai scăzut. Cea mai scăzută temperatură înregistrată vreodată în Yakutsk a fost de minus 64,4 °C, pe 5 februarie 1891.

Mai recent, la sfârșitul lunii decembrie 2025, temperatura a scăzut la aproximativ minus 45 °C, iar, potrivit relatărilor, școlile au rămas închise.

Primele câteva minute petrecute afară

Pielea este prima care este pusă la încercare. La temperaturi cuprinse între minus 45 și minus 60 °C, pielea expusă se poate îngheța în câteva minute, iar leziunile pot fi permanente. La o temperatură resimțită de minus 55, te afli în pericol în mai puțin de două minute.

Semnele de avertizare apar într-o anumită succesiune. Pielea se înroșește și se umflă mai întâi, apoi apare o senzație de furnicătură, iar în final devine albă și cerată pe măsură ce degerătura avansează.