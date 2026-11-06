Cum arată viața la -50 de grade în Iakutsk, cel mai rece oraș din lume. Ce se întâmplă cu organismul în gerul extrem | FOTO

Majoritatea oamenilor îl cunosc din fotografiile cu gene înghețate și pești înghețați așezați pe mesele din piețe, scrie Travelbinger, preluat de Yahoo.com.
O fotografie nu arată ce se întâmplă în interiorul corpului în timpul unei zile petrecute în acel frig. Pielea, vasele de sânge, mușchii și creierul reacționează cu toții într-o ordine destul de previzibilă.
De ce este atât de frig în acest oraș
Geografia joacă un rol decisiv. Iakutsk este un oraș situat în interiorul continentului, la aproximativ 1.000 de kilometri de Oceanul Pacific și la circa 450 de kilometri sud de Cercul Polar Arctic, astfel încât ajunge foarte puțină căldură naturală până acolo. De asemenea, este construit pe un strat continuu de permafrost, ceea ce înseamnă că solul rămâne înghețat tot anul.
Condițiile meteorologice amplifică acest efect. Iarna, Siberia se află sub influența unui sistem de presiune ridicată cunoscut sub numele de „Anticiclonul Siberian”, care atrage aerul rece din Arctica și determină perioade îndelungate de frig intens. De asemenea, soarele de iarnă rămâne jos pe cer, iar durata zilei este adesea sub patru ore.
Cât de des se înregistrează cu adevărat temperaturi de minus 50
Minus 50 nu este o zi obișnuită, nici măcar în Iakutsk. Temperatura medie în ianuarie este de aproximativ minus 37 °C.
Valurile de frig duc temperatura la minus 45 °C sau mai jos în fiecare an, iar uneori aceasta scade sub minus 50 °C.
Recordul absolut este mult mai scăzut. Cea mai scăzută temperatură înregistrată vreodată în Yakutsk a fost de minus 64,4 °C, pe 5 februarie 1891.
Mai recent, la sfârșitul lunii decembrie 2025, temperatura a scăzut la aproximativ minus 45 °C, iar, potrivit relatărilor, școlile au rămas închise.
Primele câteva minute petrecute afară
Pielea este prima care este pusă la încercare. La temperaturi cuprinse între minus 45 și minus 60 °C, pielea expusă se poate îngheța în câteva minute, iar leziunile pot fi permanente. La o temperatură resimțită de minus 55, te afli în pericol în mai puțin de două minute.
Semnele de avertizare apar într-o anumită succesiune. Pielea se înroșește și se umflă mai întâi, apoi apare o senzație de furnicătură, iar în final devine albă și cerată pe măsură ce degerătura avansează.
Respirația prin ceață de gheață
Aerul de iarnă din Iakutsk este adesea vizibil. Orașul este învăluit în ceață de gheață în timpul iernii, iar ceața se formează frecvent în perioada decembrie-februarie. Frigul provoacă, de asemenea, mici probleme în viața de zi cu zi. Locuitorii știu că nu trebuie să poarte ochelari în aer liber, dacă nu vor ca aceștia să li se lipească de față din cauza înghețului.
Respirația face parte din măsurile de siguranță. Ghidul Serviciului Național de Meteorologie al SUA recomandă acoperirea gurii pentru a proteja plămânii de frigul extrem. O universitate din oraș le-a spus, de asemenea, noilor studenți că nu este recomandat să se plimbe afară la temperaturi sub minus 40 °C, după cum a relatat CNN.
Fluxul sanguin se retrage către centrul corpului
Corpul tău depune eforturi mari pentru a menține o singură valoare constantă. Temperatura normală a corpului se situează între 36,5 °C și 37,5 °C. Pentru a o proteja, vasele de sânge din mâini și picioare se contractă, împiedicând sângele să se răcească și să se întoarcă către organe.
Acest compromis are un preț. Corpul încearcă să mențină inima și organele calde, dar extremitățile pot plăti prețul. Degerăturile afectează orice porțiune de piele expusă, în special degetele de la mâini și picioare, nasul și urechile. Când leziunea pătrunde mai adânc, vasele de sânge afectate pot întrerupe alimentarea cu sânge, iar țesutul moare.
Fiorii consumă energia
Fiorii reprezintă „cuptorul” de urgență al organismului. O analiză a fiziologiei la frig arată că fiorii, prin ei înșiși, pot crește rata metabolică de cinci sau șase ori față de nivelul de repaus. Această producție de energie nu este gratuită și, de asemenea, epuizează rezervele de energie.
Alimentația are o importanță mai mare în acest context decât se așteaptă majoritatea oamenilor. Frisoanele pot fi limitate de un nivel scăzut al zahărului din sânge, astfel încât consumul de alimente bogate în energie este considerat esențial pentru menținerea acestui proces. Practic, un corp răcit care rămâne fără combustibil își pierde cea mai bună apărare.
Când frisoanele încetează
Referințele medicale definesc clar pragul de pericol. Hipotermia se caracterizează printr-o temperatură corporală centrală egală sau inferioară valorii de 35 °C, iar simptomele evoluează de la frisoane și dificultăți de mișcare până la letargie, confuzie, comă și deces. În cazurile ușoare, temperatura corporală centrală variază între 32 și 35 °C.
Momentul de cotitură este ușor de ratat, deoarece persoana se simte mai calmă. Frisoanele încetează de obicei la o temperatură corporală centrală cuprinsă între 30 și 32 °C, iar în acest stadiu se poate observa dezbrăcarea paradoxală. Pe măsură ce sistemul nervos central cedează, persoanele nu mai simt frigul. Hipotermia severă înseamnă o temperatură corporală centrală sub 28 °C.
Cum gestionează de fapt rezidenții această situație
Locuitorii evită în mare parte această problemă prin pregătire. Blănurile izolate termic, cizmele groase și îmbrăcămintea în straturi sunt esențiale iarna. Viața de zi cu zi depinde, de asemenea, de o expunere în aer liber planificată cu atenție.
Orașul în sine este construit ținând cont de frig. Multe case sunt ridicate pe piloți, deoarece căldura degajată de o clădire poate dezgheța permafrostul de sub ea și poate face ca structura să se afunde. Motoarele sunt rareori oprite. Oamenii se confruntă în continuare cu conducte înghețate, probleme de izolare și dificultăți constante de transport.
Întunericul și mintea
Temperatura medie anuală a orașului este de minus 7,5 °C, iar cea mai scăzută temperatură înregistrată este de minus 64,4 °C. Temperatura medie zilnică în luna decembrie este de minus 37,0 °C.
Temperatura medie zilnică se menține sub punctul de îngheț din octombrie până în aprilie. Cea mai caldă lună, iulie, are o temperatură medie de aproximativ 19,4 °C.