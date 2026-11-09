



Prețul cărnii de porc a scăzut în ultimul an în întreaga Europă și competiția cu marfa de import îi obligă și pe crescătorii noștri să vândă și cu 20% mai ieftin.

Pentru porcii crescuți în gospodărie, prețurile încep de la 8 lei kilogramul în viu.

Cum frigul de afara ne-a facut să ne simțim mai aproape de Crăciun, se fac deja planuri pentru marea masa in familie. Fermierii au coborât prețurile la porci până la 8 lei pe kilogram, in viu.

Ioan Solomon, producător local din județul Sibiu: „Numai să scăpăm de ei, i-am dat cu 8,50”.

Unii fermieri oferă servicii suplimentare: tăierea porcului se face gratis, iar crescătorul prepară cârnații, caltaboșul și toba la un tarif mai mic.

Vasile Cozma, producător local: „Iau mai puțin, unii nu mai iau. Din foști mei clienți, patru inși nu mai iau, au refuzat”.

Inclusiv acest crescător de porci din rasa Marele Alb a lăsat din preț până la 10 lei pe kilogram.

Romulus Miclea - fermier: „Anul trecut a fost 14, 15, 16, tot mai puțini clienți care vor să taie porci nu mai are lumea bani”.

Potrivit Ministerului Agriculturii prețul mediu în viu la porci a ajuns până la 5,92 lei/kg, la începutul lunii noiembrie. Anul trecut, în aceeași perioadă, depășise 7 lei. Scăderea n-are legătură cu costurile de producție de la noi. Este determinată de apariția pestei porcine africane in Spania, spun specialiștii. Fermierii din peninsulă n-au mai putut exporta in Asia, iar excedentul de carne a rămas în Europa.

Adrian Balaban, președintele Asociației Producătorilor de Carne de porc: „Restul marilor producători au redus, au trebuit să dea prețul în jos pentru a putea concura. Carnea care vine din import este cea care pune presiune foarte mare pe piață”.

La nivelul Uniunii Europene, carcasa de porc s-a ieftinit cu aproximativ 13%. România a înregistrat una dintre cele mai mari reduceri - de peste 20 de procente.