Patricia Potra a fost arestată preventiv. Ar fi păcălit zeci de persoane cu consultanță pentru proiecte europene

Patricia Potra, tânăra din Cluj despre care Inspectorul Pro a dezvăluit că ar fi păcălit zeci de persoane cărora le-a promis consultanță pentru proiecte europene, a fost arestată preventiv.

Anchetatorii au reușit să demonstreze, până acum, nouă infracțiuni de înșelăciune, care ar fi avut loc în ultimii 3 ani. Doar pentru acestea, prejudiciul a fost evaluat la 125.000 de lei.

Inspectorul Pro a arătat, în urmă cu un an, că cel puţin 30 de oameni, din mai multe județe, au fost convinși să apeleze la firma de consultanță a tinerei. Li s-ar fi garantat accesarea banilor europeni.

În realitate, multe proiecte nici nu ar fi fost depuse. Printre păgubiţi s-ar afla și fermieri din Cluj, care ar fi apelat la serviciile de consultanță prin intermediul mamei tinerei.

Femeia lucra, pe atunci, la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură Cluj. După ce ancheta a luat amploare, a fost eliberată din funcție.

