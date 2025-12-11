Pas important pentru autostrada care leagă România de Bulgaria. A fost semnat studiul de fezabilitate

Ministrul Transporturilor, Ciprian Şerban, anunţă că a fost semnat contractul pentru studiul de fezabilitate al drumului de mare viteză Bucureşti-Giurgiu, în valoare de 33 de milioane lei (fără TVA).

Contractul a fost semnat cu o asociere de firme de inginerie din România şi Turcia. ”Proiectul primului drum de mare viteză care facilitează legătura cu Bulgaria devine unul strategic”, afirmă Şerban.

”Pas important pentru proiectul primei autostrăzi care se va construi la frontiera cu Bulgaria: Compania Naţională de Investiţii a semnat, astăzi, contractul pentru realizarea Studiului de Fezabilitate al Drumului de mare viteză Bucureşti-Giurgiu. Semnat cu o asociere de firme de inginerie din România şi Turcia, contractul are o valoare de 33 de milioane lei (fără TVA) şi o durată totală de 18 luni”, a arătat Ciprian Şerban, joi, într-o postare pe Facebook.

Finanţarea este asigurată din fonduri europene nerambursabile şi de la bugetul de stat.

În cadrul studiului de fezabilitate, proiectantul va analiza profilul drumului (autostradă sau drum expres), variantele de traseu, structura şi conexiunile cu alte obiective de investiţii, precum viitorul pod peste Dunăre de la Giurgiu-Ruse.”Studiul de fezabilitate va sta la baza unei documentaţii solide, care va permite etapa viitoare de proiectare şi execuţie. Proiectul primului drum de mare viteză care facilitează legătura cu Bulgaria, devine unul strategic şi va contribui la un transport rutier modern şi conectivitatea între cele două ţări”, a adăugat ministrul Transporturilor.

