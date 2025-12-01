Parada de 1 Decembrie 2025. Care este programul de Ziua Națională. Vor fi restricții de trafic

01-12-2025 | 07:20
1 decembrie parada
Inquam Photos / George Calin

Aproape 3.000 de militari vor defila pe sub Arcul de Triumf, luni, de Ziua Naţională, la ceremonii urmând să fie prezenţi preşedintele Nicuşor Dan, premierul Ilie Bolojan, membri ai Guvernului și parlamentari.

Lorena Mihăilă

Ministerul Apărării Naţionale organizează în municipiul Bucureşti o serie de evenimente dedicate Zilei Naţionale a României

Parada de 1 Decembrie va fi transmisă live pe Știrile PRO TV, care are astăzi o ediție specială, începând cu ora 10:45.

Ceremonie în Parcul Carol începând cu ora 9:00

Începând cu ora 9.00, la Mormântul Ostaşului Necunoscut din Parcul Carol I, din Capitală, va avea loc o ceremonie militară şi religioasă de depuneri de coroane şi jerbe de flori, în memoria eroilor români care şi-au jertfit viaţa pe câmpurile de luptă pentru împlinirea idealurilor naţionale.

240 de militari străini vor defila în Piața Arcul de Triumf

Parada Militară Naţională este programată să înceapă la ora 11.00, în Piaţa Arcul de Triumf.

1 decembrie parada
Repetiție generală pentru Parada de 1 Decembrie în zona Arcului de Triumf. Ce restricții de trafic vor fi

Vor defila 2.900 de militari şi specialişti din Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale şi Administraţia Naţională a Penitenciarelor, cu 220 de mijloace tehnice (dintre care 60 în expoziţie statică) şi 45 de aeronave.

Alături de militarii români vor defila şi 240 de militari străini, în cadrul unor detaşamente din Franţa, Macedonia de Nord, Republica Moldova, Polonia, Portugalia, Spania, SUA, precum şi militari din ţările aliate contributoare la structurile NATO de pe teritoriul României.

Expoziție tehnică militară

În zona Arcului de Triumf, va fi amplasată o expoziţie de tehnică militară care va putea fi vizitată după încheierea ceremoniei oficiale, până la ora 14.30.

Evenimentele din Bucureşti se încheie cu retragerea cu torţe a militarilor Brigăzii 30 Gardă „Mihai Viteazul”, începând cu ora 19.00, pe traseul Palatul Cercului Militar Naţional - Calea Victoriei, Bd. Regina Elisabeta, bd. Mihail Kogălniceanu, Splaiul Independenţei, Bd. Eroilor Sanitari, str. prof.dr. Gheorghe Marinescu, Şos. Cotroceni, Bd. Iuliu Maniu, bd. Gl. Paul Teodorescu, Bd. Timişoara, sediul Brigăzii 30 Gardă „Mihai Viteazul”.

Restricții de trafic în București pe 1 Decembrie

Brigada Rutieră București impune restricții semnificative de circulație în zona nordică a capitalei. Măsurile sunt active între orele 04:00 și 17:00 în perimetrul Arcului de Triumf.

Zone complet închise traficului:
  • Șoseaua Kiseleff: blocată total de la Piața Victoriei până la Piața Presei Libere
  • Mareșal Prezan: închis de la Piața Charles de Gaulle până la Arcul de Triumf
  • Mareșal Averescu: blocat dinspre Bulevardul Mărăști
  • Strada Alexandru Constantinescu: închisă pe segmentul dintre Mărăști și Arc

Pasajul subteran de la Piața Presei Libere rămâne deschis, dar va direcționa traficul exclusiv spre Piața Montreal, fără posibilitatea de acces pe Kiseleff.

Rute alternative recomandate:

Spre Aeroport/Băneasa: Piața Victoriei – Bulevardul Aviatorilor – Nicolae Caramfil – Bulevardul Aerogării

Spre Vest/Centru: Șoseaua București-Ploiești – Piața Montreal – Bulevardul Mărăști – Strada Turda – Podul Grant

30 de ani de PROTV. 2025 – Anul transformărilor profunde, alegeri tensionate, decizii politice majore

Sursa: News.ro

