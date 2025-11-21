Când au loc repetițiile pentru parada de 1 Decembrie, în București. Restricții de trafic în jurul Arcului de Triumf

21-11-2025 | 15:56
1 decembrie parada
Inquam Photos / George Calin

Ministerul Apărării anunţă că pe 29 noiembrie va avea loc repetiţia pentru parada de 1 Decembrie la Arcul de Triumf, cu restricţii de trafic. Pe 1 decembrie vor defila peste 2.900 de militari, tehnică militară şi 45 de aeronave.

Aura Trif

”Anul acesta, peste 2.900 de militari şi specialişti din Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale şi Administraţia Naţională a Penitenciarelor, cu 220 de mijloace tehnice (dintre care 60 în expoziţie statică) şi 45 de aeronave, vor participa la Parada Militară Naţională organizată luni, 1 Decembrie, în Bucureşti, de la ora 11.00, cu ocazia Zilei Naţionale a României, în Piaţa Arcul de Triumf”, anunţă Ministerul Apărării.

La Parada militară vor defila şi 240 de militari străini, în cadrul unor detaşamente din Franţa, Macedonia de Nord, Republica Moldova, Polonia, Portugalia, Spania, SUA, precum şi militari din ţările aliate contributoare la structurile NATO de pe teritoriul României.

Când au loc repetițiile

Sâmbătă, 29 noiembrie, în intervalul orar 09.00-12.00, la Arcul de Triumf va avea loc repetiţia generală pentru Parada Naţională de 1 Decembrie.

”Pentru buna desfăşurare a ceremoniei oficiale organizată cu ocazia Zilei Naţionale a României, Brigada Rutieră Bucureşti va dispune măsuri pentru asigurarea fluenţei în trafic şi informarea conducătorilor auto asupra restricţiilor rutiere pe arterele care converg către Piaţa Arcul de Triumf, pentru zilele de 29 noiembrie şi 1 decembrie”, a mai transmis ministerul.

Antrenamentele cu aeronave militare se vor desfăşura între 26 şi 29 noiembrie la înălţimi mici în judeţul Ilfov, în Bucureşti şi Alba Iulia.

”Zborurile de antrenament se vor executa cu luarea tuturor măsurilor de siguranţă aeriană şi cu reducerea impactului fonic asupra populaţiei civile. Menţionăm faptul că atât la antrenamentul de la Arcul de Triumf, din 29 noiembrie, cât şi pe 1 Decembrie, în intervalul orar 9.00-12.00, vor fi trase 21 de salve de tun pe timpul intonării Imnului Naţional, în zona de S-E a Parcului Regele Mihai I, potrivit tradiţiei militare de Ziua Naţională. Ministerul Apărării Naţionale face apel la înţelegerea cetăţenilor, având în vedere că pe timpul executării salvelor de tun şi al survolului aeronavelor, nivelul de zgomot ar putea atinge pragul de disconfort atât pentru persoane, cât şi pentru animalele de companie”, a mai transmis instituţia citată.

Luni, 1 Decembrie, Drapelul naţional va fi arborat în toate instituţiile militare din ţară, la bordul navelor maritime şi fluviale se va ridica Marele Pavoaz, iar în zona Arcului de Triumf din Bucureşti va fi amplasată o expoziţie de tehnică militară care va putea fi vizitată după încheierea ceremoniei oficiale, până la ora 14.30.

În garnizoanele în care sunt dislocate mari unităţi şi unităţi militare, reprezentanţii Armatei României vor participa, la solicitarea şi cu sprijinul autorităţilor locale, la pregătirea, organizarea şi desfăşurarea de ceremonii militare şi religioase.

Militarii aflaţi în teatrele de operaţii şi în misiuni externe vor participa la ceremonii militare şi activităţi specifice organizate cu ocazia Zilei Naţionale.

