Panică în București. Un bărbat a tras 6 focuri de armă pe terasa unui club
Un incident armat petrecut în centrul Capitalei i-a alertat pe polițiști miercuri dimineață.
Un bărbat a tras 6 focuri de armă pe terasa unui club, iar gloanțele, care erau letale, au trecut prin prelată.
Oamenii povestesc că totul s-a petrecut fulgerător. Din fericire, nimeni nu a fost rănit, dar panica s-a instalat rapid printre clienți și trecători.
Agresorul a aruncat apoi arma și a fugit de la locul faptei. Polițiștii încearcă acum să-l găsească și să afle ce l-a făcut să recurgă la gestul extrem.