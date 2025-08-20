Panică în București. Un bărbat a tras 6 focuri de armă pe terasa unui club

20-08-2025 | 08:11
Un incident armat petrecut în centrul Capitalei i-a alertat pe polițiști miercuri dimineață.

Iulia Fătu

Un bărbat a tras 6 focuri de armă pe terasa unui club, iar gloanțele, care erau letale, au trecut prin prelată.

Oamenii povestesc că totul s-a petrecut fulgerător. Din fericire, nimeni nu a fost rănit, dar panica s-a instalat rapid printre clienți și trecători.

Agresorul a aruncat apoi arma și a fugit de la locul faptei. Polițiștii încearcă acum să-l găsească și să afle ce l-a făcut să recurgă la gestul extrem.

Cum arată „noua reformă” a Pilonului II: Retrageri de 30% din total la pensionare și plăți eșalonate pe 8, nu pe 10 ani

Sursa: Pro TV

Etichete: bucuresti, pistol, politie, club,

Dată publicare: 20-08-2025 07:50

