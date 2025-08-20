Filmul tragediei de pe A1, unde un băiat și o fată s-ar fi aruncat în fața TIR-ului. Ce spune șoferul care nu i-a putut evita

Incident șocant pe autostrada București - Pitești. Doi tineri au fost spulberați de un TIR la kilometrul 41, iar anchetatorii iau în calcul și varianta sinuciderii.

Șoferul spune că cei doi, o femeie și un bărbat, s-au aruncat deliberat în fața camionului. Deocamdată, nu au fost identificați.

Incidentul a fost anunțat la ora 09:00 dimineața, prin apel la 112. Șoferul camionului de mare tonaj le-a spus polițiștilor că cele două victime mergeau pe jos pe banda de urgență, pe sensul spre Pitești, însă au ajuns în fața TIR-ului care se apropia cu viteză.

Laurențiu Curelea, șoferul camionului: „Pur și simplu au sărit, s-au îmbrățișat, s-au luat în brațe și au sărit în fața camionului. Am încercat să evit în stânga cât am putut... Părea că se țineau în brațe.”

Teribilul accident a avut loc pe Autostrada A1 București - Pitești, pe sensul de deplasare spre Pitești, la km 41, într-o zonă în care se circulă cu viteză foarte mare. Impactul a fost extrem de violent, iar cele două victime nu au mai avut nicio șansă de supraviețuire.

Nicoleta Beianu, purtătorul de cuvânt al ISU Giurgiu: „La fața locului s-au deplasat pompierii Bolintin Deal cu o autospecială de stingere, două ambulanțe SAJ, elicopterul SMURD și poliția. Din nefericire, leziunile celor doi tineri au fost grave, iar personalul medical a declarat decesul acestora.”

Șoferul de 40 de ani, din Prahova, a mai declarat că, înainte să comită acest gest, tânărul s-ar fi uitat direct în ochii săi. Mărturia este susținută de doi martori oculari. Unul dintre ei este șoferul unei mașini care circula în spatele TIR-ului. Acesta le-a spus polițiștilor că a observat atât tinerii de pe banda de urgență, cât și gestul șoferului de autocamion, care a făcut o manevră de evitare a impactului.

Cei doi nu aveau acte de identitate asupra lor, dar primii salvatori ajunși la fața locului estimează că victimele ar fi avut în jur de 20 de ani sau chiar mai puțin. Pe autostradă a aterizat și un elicopter. Eforturile au fost în zadar.

Șoferul TIR-ului a fost testat pentru alcool, dar rezultatul a fost zero. Sunt așteptate acum și rezultatele oficiale ale probelor biologice. El a fost audiat la sediul Poliției Autostrăzi.

Bogdan Ghebaur, purtătorul de cuvânt al Poliției Române: „Cercetările din momentul de față se efectuează, pe de o parte, pentru stabilirea identității persoanelor implicate în accidentul rutier, iar pe de altă parte, pentru stabilirea cauzelor și condițiilor în care a avut loc accidentul.”

Polițiștii au deschis un dosar penal după moartea celor doi tineri. De asemenea, vor expertiza camionul pentru a fi siguri că nu a fost vorba de vreo problemă tehnică.

