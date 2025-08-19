Animație grafică cu accidentul de pe A1. Bărbatul s-a uitat în ochii șoferului de TIR, apoi „s-au luat în brațe și au sărit”

Stiri actuale
19-08-2025 | 20:16
×
Codul embed a fost copiat

Incident șocant pe autostrada București - Pitești. Doi tineri au fost spulberați, de un TIR la kilometrul 41, iar anchetatorii iau în calcul și varianta sinuciderii.

autor
Cristina Dobre,  Ovidiu Oanță

Șoferul spune, că cei doi, o femeie și un bărbat s-au aruncat, deliberat în fața camionului. Deocamdată nu au fost identificați. Atenție, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional.

Incidentul a fost anunțat la ora 09:00 dimineața prin apel la 112. Șoferul camionului de mare de tonaj le-a spus polițiștilor că cele două victime mergeau pe jos pe banda de urgență, pe sensul spre Pitești. Însă au ajuns în fața TIR-ului care se apropia cu viteză.

Laurențiu Curelea, șoferul camionului: „Pur și simplu au sărit, s-au îmbrățișat, s-au luat în brațe și au sărit în fața camionului. Am încercat să evit în stânga cât am putut și. Părea că se țineau în brațe.”

Teribilul accident a avut loc pe Autostrada A1 București Pitești pe sensul de deplasare spre Pitești, la km 41, într-o zonă în care se circulă cu viteză foarte mare așa că impactul a fost cât se poate de violent, iar cele două victime nu au mai avut nici o șansă de supraviețuire.

Citește și
Lacul Vidraru
„Fake news” despre golirea Lacului Vidraru: Aurul de la fundul apei este trimis în străinătate, apa vândută în Franța

Nicoleta Beianu, purtătorul de cuvânt al ISU Giurgiu: „La fața locului s-au deplasat pompierii Bolintin Deal cu o autospecială de stingere, două ambulanțe SAJ elicopterul SMURD și poliția. Din nefericire leziunile celor doi tineri au fost grave iar personalul medical a declarat decesul acestora”.

Șoferul de 40 de ani din Prahova a mai declarat că înainte să comită acest gest tânărul s-ar fi uitat direct în ochii săi. Mărturia este susținută de doi martori oculari. Unul dintre ei este șoferul unei mașini care circula în spatele TIR-ului. Acesta le-a spus polițiștilor că a observat atât tinerii de pe banda de urgență cât și gestul șoferului de autocamion care a făcut o manevră de evitare a impactului.

Cei doi nu aveau acte de identitate asupra lor, dar primii salvatori ajunși la fața locului estimează că victimele ar fi avut în jur de 20 de ani sau chiar mai puțin. Pe autostradă a aterizat și un elicopter. Eforturile au fost în zadar.

Șoferul TIR-ului a fost testat pentru alcool dar rezultatul a fost zero. Sunt așteptate acum și rezultate oficiale ale probelor biologice. El a fost audiat la sediul Poliției Autostrăzi.

Bogdan Ghebaur, purtătorul de cuvânt al Poliției Române: „Cercetările din momentul de față se efectuează o dată pentru stabilirea identității persoanelor implicate în accidentul rutier, iar pe de altă parte pentru stabilirea cauzelor și condițiilor în care a avut loc accidentul”.

Polițiștii au deschis un dosar penal după moartea celor doi tineri. De asemenea, vor expertiza camionul pentru a fi siguri că nu a fost vorba de vreo problema tehnică.

Sursa: Pro TV

Etichete: accident, autostrada, tineri morți,

Dată publicare: 19-08-2025 19:18

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Tragedie în fotbal! Fost internațional, găsit mort în casă
NEWS ALERT Tragedie în fotbal! Fost internațional, găsit mort în casă
Citește și...
„Fake news” despre golirea Lacului Vidraru: Aurul de la fundul apei este trimis în străinătate, apa vândută în Franța
Stiri actuale
„Fake news” despre golirea Lacului Vidraru: Aurul de la fundul apei este trimis în străinătate, apa vândută în Franța

Imaginile cu Lacul Vidraru parțial golit au alimentat speculații absurde în mediul online: ruine scoase la suprafață, aur transportat în secret sau apă vândută peste hotare.

O remarcă făcută de Trump în urechea lui Macron, în Biroul Oval, captată de un microfon rămas deschis. Ce i-a șoptit
Stiri actuale
O remarcă făcută de Trump în urechea lui Macron, în Biroul Oval, captată de un microfon rămas deschis. Ce i-a șoptit

Comentatorii au remarcat atmosfera vizibil destinsă a întâlnirii găzduite, luni seară, de Donald Trump. Discuțiile au fost presărate cu zâmbete și glume. Asta nu înseamnă totuși că liderii prezenți au fost de acord în toate privințele.

Primul segment al metroului spre Otopeni a fost finalizat. Al doilea are probleme din cauza finanțării din PNRR
Stiri actuale
Primul segment al metroului spre Otopeni a fost finalizat. Al doilea are probleme din cauza finanțării din PNRR

Primul tunel al metroului, care va ajunge până la Aeroportul Henri Coandă, a fost săpat integral între viitoarele stații Tokyo și Aeroport Băneasa. Patru luni a forat acolo un utilaj, lung de aproape 100 de metri.

Recomandări
Cum arată „noua reformă” a Pilonului II: Retrageri de 30% din total la pensionare și plăți eșalonate pe 8, nu pe 10 ani
Stiri Economice
Cum arată „noua reformă” a Pilonului II: Retrageri de 30% din total la pensionare și plăți eșalonate pe 8, nu pe 10 ani

Ultima rundă de negocieri și dezbateri pe tema proiectului pentru Pilonul II de pensii a avut loc. Oficialii iau în calcul majorarea procentului, care poate fi retras imediat, după pensionare, de la 25%, cât a fost propus inițial, la 30%.

AFP: Putin a propus o întâlnire cu Zelenski la Moscova. Răspunsul pe care liderul Ucrainei l-a transmis prin Trump
Stiri externe
AFP: Putin a propus o întâlnire cu Zelenski la Moscova. Răspunsul pe care liderul Ucrainei l-a transmis prin Trump

Președintele rus Vladimir Putin a propus o întâlnire față în față cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski la Moscova pentru a discuta despre încheierea conflictului, a transmis AFP marți.

„Fake news” despre golirea Lacului Vidraru: Aurul de la fundul apei este trimis în străinătate, apa vândută în Franța
Stiri actuale
„Fake news” despre golirea Lacului Vidraru: Aurul de la fundul apei este trimis în străinătate, apa vândută în Franța

Imaginile cu Lacul Vidraru parțial golit au alimentat speculații absurde în mediul online: ruine scoase la suprafață, aur transportat în secret sau apă vândută peste hotare.

Top citite
1 oameni pe strada
Shutterstock
Stiri externe
Sahara „arde” sub temperaturile record de 49,2 grade. Marocul se luptă cu un val de căldură nemaiîntâlnit
2 linie metrou
Foto: Facebook / Ministrul Transporturilor și Infrastructurii
Stiri actuale
Primul segment de tunel între stațiile Tokyo și Aeroport Băneasa a fost realizat utilajul de foraj „Sfânta Maria” | VIDEO
3 Ilie Bolojan
Inquam Photos / George Calin
Stiri actuale
Schimbări în reforma administrației publice, după întâlnirea premierului Bolojan cu primarii. Lista modificărilor
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 19 August 2025

49:49

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 16

13:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12