Animație grafică cu accidentul de pe A1. Bărbatul s-a uitat în ochii șoferului de TIR, apoi „s-au luat în brațe și au sărit”

Incident șocant pe autostrada București - Pitești. Doi tineri au fost spulberați, de un TIR la kilometrul 41, iar anchetatorii iau în calcul și varianta sinuciderii.

Șoferul spune, că cei doi, o femeie și un bărbat s-au aruncat, deliberat în fața camionului. Deocamdată nu au fost identificați. Atenție, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional.

Incidentul a fost anunțat la ora 09:00 dimineața prin apel la 112. Șoferul camionului de mare de tonaj le-a spus polițiștilor că cele două victime mergeau pe jos pe banda de urgență, pe sensul spre Pitești. Însă au ajuns în fața TIR-ului care se apropia cu viteză.

Laurențiu Curelea, șoferul camionului: „Pur și simplu au sărit, s-au îmbrățișat, s-au luat în brațe și au sărit în fața camionului. Am încercat să evit în stânga cât am putut și. Părea că se țineau în brațe.”

Teribilul accident a avut loc pe Autostrada A1 București Pitești pe sensul de deplasare spre Pitești, la km 41, într-o zonă în care se circulă cu viteză foarte mare așa că impactul a fost cât se poate de violent, iar cele două victime nu au mai avut nici o șansă de supraviețuire.

Nicoleta Beianu, purtătorul de cuvânt al ISU Giurgiu: „La fața locului s-au deplasat pompierii Bolintin Deal cu o autospecială de stingere, două ambulanțe SAJ elicopterul SMURD și poliția. Din nefericire leziunile celor doi tineri au fost grave iar personalul medical a declarat decesul acestora”.

Șoferul de 40 de ani din Prahova a mai declarat că înainte să comită acest gest tânărul s-ar fi uitat direct în ochii săi. Mărturia este susținută de doi martori oculari. Unul dintre ei este șoferul unei mașini care circula în spatele TIR-ului. Acesta le-a spus polițiștilor că a observat atât tinerii de pe banda de urgență cât și gestul șoferului de autocamion care a făcut o manevră de evitare a impactului.

Cei doi nu aveau acte de identitate asupra lor, dar primii salvatori ajunși la fața locului estimează că victimele ar fi avut în jur de 20 de ani sau chiar mai puțin. Pe autostradă a aterizat și un elicopter. Eforturile au fost în zadar.

Șoferul TIR-ului a fost testat pentru alcool dar rezultatul a fost zero. Sunt așteptate acum și rezultate oficiale ale probelor biologice. El a fost audiat la sediul Poliției Autostrăzi.

Bogdan Ghebaur, purtătorul de cuvânt al Poliției Române: „Cercetările din momentul de față se efectuează o dată pentru stabilirea identității persoanelor implicate în accidentul rutier, iar pe de altă parte pentru stabilirea cauzelor și condițiilor în care a avut loc accidentul”.

Polițiștii au deschis un dosar penal după moartea celor doi tineri. De asemenea, vor expertiza camionul pentru a fi siguri că nu a fost vorba de vreo problema tehnică.

