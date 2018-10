1 octombrie, Ziua Mondială de luptă împotriva cancerului la sân. Ateneul, colorat în roz

În fiecare an, pe 1 octombrie sărbătorim „Ziua mondială de luptă împotriva cancerului la sân". De 18 ani, Fundația Renașterea ajută zeci de mii de femei să lupte cu această boală, care poate fi învinsă dacă este descoperită la timp.

Pe 1 octombrie, clădiri importante din lumea întreagă sunt luminate în roz, culoarea speranței. Ateneul Român va fi acoperit de această lumină simbol.

Andreea Esca: „Pentru a 18 a oară, Fundaţia Renaşterea aminteşte româncelor, pe 1 octombrie, de Ziua Naţională de Luptă Împotriva Cancerului de Sân, că un control medical anual le poate salva viaţa! La ediţia aniversara de 18 ani a Fundaţiei Renaşterea, Ateneul Român se va îmbrăca în culoarea speranţei, pentru a le transmite româncelor ca prin prevenţie şi depistare precoce cancerul de sân poate fi învins. De fiecare dată când vorbesc cu câte cineva și îi spun știi, că trebuie să mergi la un control, aud aceleași replici: „Merg mâine. Astăzi am ceva de călcat sau ceva de spălat.” Eu am să vă mai spun încă o dată: vă rog, puteți lăsa o cămașă să o călcați mâine, pentru că o zi poate face diferența între viață și moarte. Mai mult decât atât, pentru cei din jurul dvs., cel mai important este să vă aibă sănătoasă și mai puțin important dacă ați călcat astăzi cămașa. Cancerul de sân depistat la timp poate fi tratat într-o proporție extrem de mare în acest moment. O invit pe regizoarea şi scriitoarea Chris Simion Mercurian, o luptătoare care şi-a acceptat şi asumat cu o determinare fantastică diagnosticul pentru a deveni învingătoare în lupta cu cancerul, să ne ajute în transmiterea mesajului nostru şi să aprindă lumina roz, a speranţei!”

Chris Simion: „Deși poate sună ciudat, pentru mine diagnosticul pe care l-am avut a reprezentat un dar, nu o nenorocire, pentru că în urma acestei experiențe am ieșit pe plus. Mi s-au schimbat prioritățile și mi-am reamintit ceea ce este cu adevărat important: experiența aceasta te poate reînălța sau te poate distruge; depinde doar de tine ce vrei să vezi. Eu l-am depistat la început, într-un moment în care s-a mai putut face ceva, într-un moment în care l-am învins. Se putea și mai bine, de aceea cred că este important când alegeți să vă duceți la control. Am învățat din această experiență ce e real în această viață: clipa prezentă, acum. Singurul cuvânt pe care l-aș spune acum este: preveniți!”.

