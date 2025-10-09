Pagube semnificative în România, după ploile provocate de ciclonul Barbara. Imaginile dezolante surprinse în țară

09-10-2025 | 08:32
Ciclonul Barbara nu a lovit România cu forța prognozată, dar a provocat pagube în mai multe localități din sudul țării.

autor
Emanuela Băluș,  Ilknur Pintilie,  Ina Popescu,  Lavinia Petrea,  Marilena Iordache,  Natașa Paraschiv

În Constanța, un drum național și unul județean au fost închise din cauza inundațiilor, apele au intrat în mai multe gospodării, iar șase persoane au fost evacuate, pentru siguranța lor. Trei oameni, surprinși de viitură în mașini, au fost salvați de pompieri.

Cei de la Departamentul pentru Situații de Urgență au transmis că, miercuri după-amiază, au intervenit în 73 de localități, din 22 de județe, plus Capitala. În portul Constanța, au fost suspendate manevrele.

Hidrologii anunță că inclusiv joi e risc de inundații, în Oltenia. Dar și în estul țării - acolo unde e valabil și un Cod galben de vânt.

Pe drumul dintre Tepeș Vodă și Nicolae Bălcescu, doi tineri care mergeau cu mașina spre serviciu au fost surprinși de o viitură care a traversat șoseaua. Pompierii i-au preluat cu o autospecială.

ciclon
Jumătate din România, amenințată de un ciclon care aduce furtuni violente. Va ploua într-o zi cât pentru o lună întreagă

Șofer: „A venit dintr-o dată apă foarte mare. Treceau mașinile, noi ne-am luat dupa ele și noi am rpmas cu mașina și am sunat imediat că simțeam cum se mișcă mașina”.

În Siliștea, șase persoane au fost evacuate preventiv din două locuințe. Între ele și doi copii. Chiar și pe adulți pompierii i-au dus pe brațe la adăpost.

Accesul în localitate se făcea pe rute ocolitoare după ce traficul pe principalul drum de acces a fost blocat de acumularea de apă.

Administrația Națională Apele Române a anunțat că la mai multe stații hidrometrice pe care le administrează în Constanța s-au înregistrat cantități însemnate de precipitații. De exemplu, 162 de l/mp la Băltăgești, 128 de l/mp la Nuntași și Topalu și 120 de l/mp la Mihail Kogălniceanu.

Aceste imagini au fost filmate la Tariverde.

ISU Constanța a transmis că, miercuri, până la ora 15:00, a avut 46 de misiuni de evacuare a apei din curți și locuințe și pentru înlăturarea copacilor căzuți.

În Istria, nouă gospodării au fost afectate.

S-a acumulat apă și în unele zone din orașul Slobozia - Ialomița. Șase străzi au fost inundate - a transmis ISU - si s-au produs inundații la trei instituții și aproape 20 de gospodării și subsoluri de bloc.

Carosabilul umed și viteza au provocat un accident pe Autostrada A1, în județul Giurgiu. O autoutilitară cu remorcă a acvaplanat, a lovit glisiera centrală și s-a oprit în șanț. Nimeni nu a fost rănit.

În Caraș-Severin, un bolovan desprins dintr-o stâncă, după ploi, a lovit o mașină aflată în mers. Șoferul de 65 de ani și două pasagere au scăpat nevătămați, dar autoturismul a fost distrus.

Iar în Prahova, șoferul unei autoutilitare a rămas în râul Teleajen, al cărui nivel a crescut în urma ploii torențiale. Vehiculul pe care îl conducea nu se încadra în limita de înălțime necesară pentru a trece podul, așa că a fost nevoit să circule direct prin apă. Salvatorii au reușit să-l aducă pe uscat și să scoată și mașina din râu, cu ajutorul unui utilaj.

Sursa: Pro TV

Etichete: romania, ploi, ciclon,

Dată publicare: 09-10-2025 08:32

Noul ciclon a scos la iveală cel mai mare pericol din București, într-un episod de vreme severă: „Nu cade peste noapte”
Stiri actuale
Noul ciclon a scos la iveală cel mai mare pericol din București, într-un episod de vreme severă: „Nu cade peste noapte”

E Cod galben de vijelii în partea de sud-est a țării, iar situația se va înrăutăți. Pe seară intră în vigoare și un Cod roșu, în Constanța, Călărași și Ialomița. Din acest motiv, elevii din județul Constanța vor rămâne acasă.

Jumătate din România, amenințată de un ciclon care aduce furtuni violente. Va ploua într-o zi cât pentru o lună întreagă
Stiri actuale
Jumătate din România, amenințată de un ciclon care aduce furtuni violente. Va ploua într-o zi cât pentru o lună întreagă

Se întorc furtunile în România. Un nou ciclon, care mătură acum Bulgaria și Grecia, va pune stăpânire pe jumătate de țară. Vin ploi abundente, vijelii și ninsori.  

Ciclonul aduce temperaturi de iarnă în plină toamnă. Vezi zonele din România afectate de frig, vânt și ninsoare
Vremea
Ciclonul aduce temperaturi de iarnă în plină toamnă. Vezi zonele din România afectate de frig, vânt și ninsoare

Un nou ciclon - format în Marea Adriatică - a ajuns duminică seară deasupra României, cu frig, ploi abundente, vânt puternic și ninsori la munte.

Cantitate-record de apă în București după ploile din ultimele zile. Ce a lăsat ciclonul în urma sa: „Nu e deloc în regulă”
Stiri actuale
Cantitate-record de apă în București după ploile din ultimele zile. Ce a lăsat ciclonul în urma sa: „Nu e deloc în regulă”

În București a continuat să plouă toată noaptea, iar segmente din Șoseaua de Centură au fost inundate. În aceste zone s-a circulat cu greu, iar unii șoferi au și rămas blocați timp de câteva minute.

Israelul și Hamasul au ajuns la un acord pentru prima fază a planului stabilit de Trump pentru o pace „durabilă” în Gaza
Stiri externe
Israelul și Hamasul au ajuns la un acord pentru prima fază a planului stabilit de Trump pentru o pace „durabilă” în Gaza

După doi ani de război, Israel şi Hamas au convenit joi dimineaţă asupra unui armistiţiu în Gaza, în cadrul planului lui Donald Trump de a instaura o pace „durabilă” în regiune, preşedintele SUA declarând că se aşteaptă la eliberarea ostaticilor luni.

Cum a scăpat Alina Bica de închisoare: Judecătorii au echivalat arestul de acasă pe timpul nopţii cu detenţia în penitenciar
Stiri Justitie
Cum a scăpat Alina Bica de închisoare: Judecătorii au echivalat arestul de acasă pe timpul nopţii cu detenţia în penitenciar

Magistraţii de la Curtea de Apel Bucureşti au apelat la un artificiu juridic pentru a o scăpa pe Alina Bica de efectele condamnării de patru ani de închisoare primită în anul 2019.

 

