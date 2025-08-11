Momentul în care o furtună devastatoare lovește un penitenciar din Nebraska. Sute de deținuți au fost evacuați

11-08-2025 | 13:53
Imagini teribile surprinse de camerele de supraveghere într-un penitenciar american lovit de o furtună puternică în statul Nebraska.

Vântul a rupt acoperișul și a avariat două secții de detenție, iar oficialii au fost nevoiți să evacueze câteva sute de oameni închiși în clădirile devastate.

Potrivit reprezentanților penitenciarului, în ciuda pagubelor materiale masive nu s-au înregistrat victime printre deținuți și nici printre oamenii legii.

Furtunile au ucis însă o persoană și au rănit alta în alte orașe.

Meteorologii spun că vremea rea va continua în regiune și alte state din centrul SUA se pregătesc de furia naturii: au emis avertismente de furtuni puternice și condiții meteo periculoase.

Sursa: Pro TV

Dată publicare: 11-08-2025 13:26

