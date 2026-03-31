Pădurarul care le-a salvat pe Rebeca și Melisa: „Cred că încă o noapte nu puteau să supraviețuiască”. În ce stare sunt fetele

Căutări cu final fericit în județul Mureș. Rebeca și Melisa, cel două fetițe de 4 și 5 ani dispărute duminică seară, au fost găsite după 24 de ore.

Reka Bereczki

Copilele s-au pierdut, după ce s-au îndepărtat de casă pentru a se juca. Au supraviețuit miraculos unei nopți reci într-o zonă împădurită. 

Sute de polițiști, pompieri, jandarmi, voluntari, dar și un elicopter și mai multe drone au participat la căutări.

Cele două fetițe au fost găsite într-o zonă împădurită numită Dealul Dâmbăului, la patru kilometri de casă.

Salvatorul lor este un agent silvic care a alertat imediat autoritățile.

Aurel Frandeș, agent silvic: „Le-am îmbrăcat, le-am luat în brațe. Cred că încă o noapte nu puteau să supraviețuiască, întrucât nu se puteau deplasa, erau înghețate, pline de noroi.”

Pădurarul a declarat că se afla în timpul serviciului când a observat cele două fetiţe care plângeau, în pădure.

„Eram în interes de serviciu, în pădure am constatat două fetiţe care plângeau, îngheţate de frig. Văzând culoarea cu care erau îmbrăcate fetiţele şi mesajul din RO-ALERT care a fost dat aseară, mi-am dat seama că fetiţele respective sunt cele care sunt căutate. Le-am îmbrăcat, le-am luat după aceea în braţe şi am sunat la poliţie că le-am găsit. După aia, le-am deplasat la maşină, circa vreo trei kilometri, le-am transportat în spate. Fetiţele sunt bine la momentul acesta (...) Eu sunt mândru că am putut să fac un gest din partea mea foarte frumos”, a declarat pădurarul Aurel Frandeş.

Copilele au supraviețuit unei nopți friguroase, în care a plouat torențial. În plus, în apropiere sunt și animale sălbatice.

Însă, până la găsirea lor, o întreagă comunitate a stat cu sufletul la gură. Au fost peste 24 de ore de incertitudini și speranțe, dar și mai multe ipoteze luate în calcul de anchetatori, inclusiv posibilitatea unei răpiri.

Rebeca și Melisa, cele două verișoare de 4 și 5 ani, au fost căutate de sute de oameni. Iar rudele așteptau cu disperare un semn.

Rudele și vecinii au dat și primele informații anchetatorilor. Cele două fuseseră văzute ultima dată aseară, la câțiva metri de casa bunicii lor, într-un cartier de la marginea orașului Târnăveni.

Luni seară și toată noaptea, fetele au fost căutate pe ploaie, pe toate câmpurile din zonă, cu mașini de teren, ATV-uri și cu ajutorul câinilor de urmă. Acum, totul s-a terminat cu bine.

Rebeca și Melisa au fost duse la spital pentru evaluarea stării de sănătate.

Andrea Edina Rusu, medic specialist pediatru: „Au ajuns în stare generală bună, fără leziuni și fără vătămări corporale. Hipotermice, cu mâinile și piciorușele reci. Le-am curățat, le-am dat haine curate, le-am oferit mâncare și ceai cald, iar acum urmează să le reținem pentru cel puțin 24 de ore sub supravegherea noastră.”

Direcția pentru Protecția Copilului Mureș a deschis o anchetă pentru a vedea dacă rudele celor două copile se fac vinovate de neglijență.

