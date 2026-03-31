Pădurarul care le-a salvat pe Rebeca și Melisa: „Cred că încă o noapte nu puteau să supraviețuiască”. În ce stare sunt fetele

Copilele s-au pierdut, după ce s-au îndepărtat de casă pentru a se juca. Au supraviețuit miraculos unei nopți reci într-o zonă împădurită.

Sute de polițiști, pompieri, jandarmi, voluntari, dar și un elicopter și mai multe drone au participat la căutări.

Cele două fetițe au fost găsite într-o zonă împădurită numită Dealul Dâmbăului, la patru kilometri de casă.

Salvatorul lor este un agent silvic care a alertat imediat autoritățile.

Aurel Frandeș, agent silvic: „Le-am îmbrăcat, le-am luat în brațe. Cred că încă o noapte nu puteau să supraviețuiască, întrucât nu se puteau deplasa, erau înghețate, pline de noroi.”

Pădurarul a declarat că se afla în timpul serviciului când a observat cele două fetiţe care plângeau, în pădure.

„Eram în interes de serviciu, în pădure am constatat două fetiţe care plângeau, îngheţate de frig. Văzând culoarea cu care erau îmbrăcate fetiţele şi mesajul din RO-ALERT care a fost dat aseară, mi-am dat seama că fetiţele respective sunt cele care sunt căutate. Le-am îmbrăcat, le-am luat după aceea în braţe şi am sunat la poliţie că le-am găsit. După aia, le-am deplasat la maşină, circa vreo trei kilometri, le-am transportat în spate. Fetiţele sunt bine la momentul acesta (...) Eu sunt mândru că am putut să fac un gest din partea mea foarte frumos”, a declarat pădurarul Aurel Frandeş.