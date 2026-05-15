Îmbrăcată complet în alb și cu privirea acoperită, tânăra care apare pe scenă alături de artistă este Daria Cristea, dansatoare și studentă în anul III la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale”, potrivit informațiilor publicate pe contul său de Instagram.

Prezența ei pe scenă nu a fost întâmplătoare. În conceptul artistic al show-ului, Daria joacă rolul „sinelui-fantomă”, o extensie simbolică a Alexandrei Căpitănescu și a emoțiilor transmise prin piesă. Îmbrăcată într-o pelerină albă care îi acoperă privirea, Daria Cristea apare ca o prezență enigmatică și vulnerabilă, construită pentru a amplifica dramatismul momentului scenic.

Conceptul artistic sugerează o confruntare interioară, iar „sinele-fantomă” devine simbolul fricilor, nesiguranțelor și vulnerabilității emoționale pe care Alexandra Căpitănescu le transmite prin piesa „Choke Me”. Întregul moment a fost gândit pentru a pune accent pe emoție și tensiune, iar apariția personajului misterios a completat atmosfera intensă a show-ului, scrie PRO TV.

România, în finala Eurovision

România este în marea finală Eurovision Song Contest 2026. Alexandra Căpitănescu s-a calificat în cursul nopții de joi spre vineri, după o prestație pe scena Wiener Stadthalle din Viena care a atras reacții puternice din partea publicului.

Organizatorii Eurovision Song Contest 2026 au anunțat ordinea oficială de intrare în marea finală, iar România va cânta în a doua parte a spectacolului. Alexandra Căpitănescu, care s-a calificat cu piesa „Choke Me", va urca pe scenă cu numărul 24, fiind penultima concurentă a serii.

Marea finală Eurovision Song Contest 2026 are loc sâmbătă, 16 mai, la Wiener Stadthalle din Viena. Finala Eurovision 2026 va putea fi urmărită în direct la Televiziunea Română începând cu ora 22:00. Transmisiunea este disponibilă pe TVR 1, precum și online, gratuit, pe canalul oficial Eurovision Song Contest de pe YouTube.