Femeia de 67 de ani peste care s-a prăbuşit un stâlp de electricitate, în timp ce se afla pe strada Victoriei din oraşul Azuga, a murit la spital, vineri după-amiază.

Ea suferise numeroase fracturi, inclusiv la oasele maxilare, o fractură de femur, avea politraumatisme provocate prin strivire şi fusese intubată.

Incidentul s-a petrecut în timp ce angajaţi ai unei firme realizau lucrări de intervenţie asupra infrastructurii de susţinere a cablurilor de electricitate, respectiv activităţi de demontare şi înlocuire a unor cabluri.

Unul dintre stâlpi s-a înclinat şi ulterior s-a prăbuşit, surprinzând şi accidentând o femeie în vârstă de 67 de ani, din oraşul Azuga, care se deplasa regulamentar pe trotuar.

Citește și
Un mare bulevard din București va fi total schimbat. Anunțul primarului Ciprian Ciucu