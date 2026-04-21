De exemplu, au introdus anumite zile gratuite sau au scăzut preţul biletelor. Cei care au inițiat astfel de propuneri cred că poluarea din oraşe va scădea.

În Arad, unde este una dintre cele mai extinse reţele de transport în comun din ţară, o zi întreagă de călătorit cu autobuzul sau tramvaiul ar putea costa doar 1 leu!

Proiectul de hotărâre a fost publicat deja în transparenţă decizională. Dacă primeşte toate avizele, va fi pus în aplicare în maximum două luni.

Călători: „Acum s-a scumpit tot, şi combustibilul, şi ar fi o idee bună să încurajăm circulatul cu tramvaiele mai ales la un preţ aşa mic” (...)

„Speram să se şi realizez,e s-ar putea mai multă lume să circule cu bicicleta cu tramvaiul, nu ar mai fi aşa poluare”

În prezent, un bilet valabil o oră costă 4 lei și 50 de bani.

Călin Bibarț, primarul Aradului: „Am venit cu această propunere având în vedere în primul rând la creşterile la combustibil. Avem şi o politică de marketing de a atrage cetăţenii spre tramvai şi autobuz electric.”

Dacă preţul unui tichet ajunge la 1 leu, atunci şi costul abonamentelor lunare va scădea la 30 de lei.

Mariana Birău, director operațional Compania de Transport Public Arad: „Noi estimăm că va creşte substanţial numărul de călători, ceea ce va duce la creşterea veniturilor directe din bilete şi abonamente.”

La Brașov, în schimb, s-a decis că vinerea să se circule gratuit cu transportul în comun. Măsura - care intră în vigoare în această săptămână - îi bucură atât pe localnici, cât și pe turişti.

Bărbat: „Clar este mai ieftin, acum cum s-au scumpit toate!"

Autoritățile locale se gândesc să extindă gratuitatea şi în weekend.

Reporter: Circulaţi des cu autobuzul?

Femeie: „În ultima vreme, da. E mai ok, e mai rentabil."

Şi la Râşnov se va circula gratuit cu autobuzul vinerea, începând din 1 mai.

Femeie: „E o iniţiativă foarte bună şi sunt încântată.

Reporter: O să profitaţi?

Femeie: „Cu siguranţă!"

Şi la Botoşani se lucrează la un proiect, prin care preţul unui abonament să fie scăzut cu un sfert.

La Galaţi, o propunere pentru diminuarea tarifelor urmează să fie supusă votului în consiliul local.

Iar la Buzău, din această săptămână, toţi pensionarii vor circula gratuit cu autobuzul, nu doar cei cu venituri mai mici, cum era până acum.

Şi la Cluj-Napoca, vinerea, toată lumea foloseşte gratuit mijloacele de transport în comun.