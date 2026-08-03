În acelaşi timp, unii turişti spun că mesajele RO-Alert primite în timpul vacanţei petrecute în Deltă nu i-au speriat, iar conducerea singurei societăţi care asigură transportul subvenţionat de persoane între Tulcea şi localităţile din rezervaţie afirmă că diferenţa dintre numărul turiştilor înregistraţi în ultima lună şi cel din aceeaşi perioadă a anului trecut nu este semnificativă.

Proprietarul unei unităţi de cazare din satul Crişan, Dan Verbina, a declarat, luni, pentru AGERPRES, că 2026 este un an compromis pentru turismul din Deltă, din cauza condiţiilor economice, dar şi a mesajelor RO-Alert.

„Dacă mesajul RO-ALERT vine la 4:00 dimineaţa, când turistul doarme, nu e confortabil. Pentru noi (localnici, n.red.), a devenit ceva normal. Dacă avem zilnic mesaje RO-Alert, deja noţiunea de mesaj RO-Alert şi-a pierdut sensul, pentru că nu se întâmplă absolut nimic. Foarte multe grupuri de turişti şi-au anulat rezervările. Când vin, ne întreabă cu frică dacă apar drone, dacă se întâmplă ceva. S-a creat o senzaţie de panică din cauza acestor mesaje. Cred că atunci când va fi ceva adevărat, nimeni nu va lua în seamă aceste mesaje”, a mai spus Verbina.

Operatorii din Deltă spun că turiştii îşi anulează rezervările

El a amintit că, pe 24 iulie, atunci când o dronă a fost doborâtă la Buzău, un turist american aflat în Deltă şi-a sunat părinţii să le spună că îi iubeşte.

„Aveam un grup de americani care vizitase şi pădurea Letea. Se auzeau bubuituri dinspre Ucraina. Când au ajuns aici (la Crişan, n.red.), iar au primit RO-Alert şi avioanele zburau la joasă înălţime. Unii dintre ei au sunat acasă pe video şi spuneau: «Mamă, tată, dacă nu ne mai vedem, să ştiţi că vă iubesc». La asta s-a ajuns. Erau nişte copii de 18-19 ani. Terorizăm toţi turiştii. Vă daţi seama că acela nu mai vine în viaţa lui în Deltă, nu? Şi nici nu va vorbi de bine România şi Delta Dunării. Autorităţile naţionale ar trebui să vină aici. Într-un fel se vede situaţia din Piaţa Victoriei înspre Deltă şi altfel se văd lucrurile din Sfiştofca sau un alt sat din Deltă sau din Deltă înspre naţional. Creezi o situaţie de neputinţă şi de lehamite faţă de ce se întâmplă. Ne speriem de bombe şi cheltuim bani aiurea”, a afirmat Dan Verbina.

Tulcea, printre judeţele cu cele mai multe mesaje RO-Alert

Tulcea este unul dintre judeţele a cărui populaţie a primit cele mai multe mesaje RO-Alert pe fondul războiului declanşat de Rusia în Ucraina, în contextul în care Federaţia Rusă vizează în atacurile împotriva ţării vecine infrastructura portuară de la Dunăre. De asemenea, în localităţile tulcene aflate la graniţa româno-ucraineană au fost identificate şi cele mai multe resturi de drone din România.

Delta Dunării este una dintre principalele destinaţii turistice din România, este rezervaţie naturală aflată în patrimoniul UNESCO, iar o parte din teritoriul acesteia se regăseşte în Ucraina.

Mesajele RO-Alert sunt transmise de IGSU cu scopul de a preveni populaţia cu privire la posibilitatea apariţiei unui dezastru în România, pe fondul războiului declanşat de Rusia.