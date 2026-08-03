"Vreau să abordez un subiect foarte sensibil, care, din diverse motive, nu este discutat de toată lumea din sport. Ca fostă sportivă, care am fost în locul lor şi ştiu ce înseamnă să munceşti fără ca drepturile să-ţi fie răsplătite, fac un apel către premierul României, Ilie Bolojan, pentru că am văzut că îi place sportul, să îi susţină pe aceşti sportivi. Instituţia guvernamentală care trebuia să se ocupe de acest lucru (n.r. - Agenţia Naţională pentru Sport) nu ştiu ce obiective are, dar este clar că va intra şi a intrat în istoria sportului românesc prin faptul că, din 2025 şi până acum, la jumătatea anului 2026, nu a acordat nicio premiere vreunui sportiv, de la nicio disciplină, fie ea olimpică sau neolimpică", a spus Lipă la Complexul Sportiv Naţional ''Elisabeta Lipă'' din Snagov.

Preşedinta a adăugat că bugetul României "nu va sărăci" dacă va achita premiile sportivilor.

"Înţeleg că trecem printr-o perioadă de criză, dar nu cred că finanţarea acordată în urma acestor rezultate va sărăci bugetul României. Iar dacă nu se doreşte acest lucru, atunci trebuie să înţelegem ce se vrea de la sportul românesc. Pentru că noi asta ştim să facem, să reprezentăm România cât mai bine şi mai frumos în competiţiile internaţionale, la Europene, Mondiale şi peste doi ani la Jocurile Olimpice. Anul viitor este anul calificărilor, când intrăm în linie dreaptă. Iar un sportiv nu se simte împlinit dacă nu ajunge la Jocurile Olimpice. Iar urcarea pe cea mai înaltă treaptă a podiumului este împlinirea lui supremă", a afirmat ea.

Elisabeta Lipă a subliniat că apelul este pentru a-i ajuta pe toţi sportivii, nu doar pe canotori.

"Sper ca apelul meu să fie auzit de premierul României şi să ajute instituţia guvernamentală, respectiv Agenţia Naţională pentru Sport, să premieze toţi sportivii cu rezultate, nu doar canotorii. Pentru că eu nu fac apel doar pentru canotori. Nicio ramură sportivă, olimpică sau neolimpică, nu a fost premiată. Agenţia Naţională pentru Sport este 'campioană' la acest capitol în 2025 şi în primele şapte luni din 2026, fără a avea vreun motiv întemeiat să nu premieze", a explicat Lipă.

România s-a clasat pe primul loc în clasamentul pe medalii, cu şase de aur, una de argint şi una de bronz, urmată de Germania (5-6-1), Marea Britanie (5-1-0), Italia (2-2-5) etc. la Campionatele Europene de canotaj desfăşurate săptămâna trecută la Varese (Italia).