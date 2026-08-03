Locura en la llegada de Vozinha a Chile!! El nuevo arquero de Colo Colo ya está en Santiago y mañana se someterá a los exámenes médicos. @Cooperativa pic.twitter.com/FeHZ1lI38C

„Sunt foarte fericit că sunt aici. Vreau să le mulţumesc fanilor pentru răbdarea de care au dat dovadă aşteptându-mă. Ne vedem pe Stadionul Monumental”, le-a spus starul din Capul Verde jurnaliştilor prezenţi în Chile, potrivit Daily Mail.

Colo Colo, cel mai de succes club de fotbal din Chile, a anunţat transferul lui Josimar Evora Dias, cunoscut sub numele de Vozinha, pe 24 iulie. Totuşi, o serie de probleme, inclusiv legate de documente şi de situaţia sa personală, i-au amânat sosirea de trei ori, stârnind îngrijorare atât în interiorul clubului, cât şi în rândul suporterilor.

În cele din urmă, portarul a aterizat pe aeroportul din Santiago la ora locală 20:35, unde a fost întâmpinat de o mulţime impresionantă de suporteri, care au venit cu steaguri, bannere, tobe şi scandări.

Vozinha a devenit cel mai în vârstă jucător care a evoluat într-un meci de debut al unei echipe naţionale la Cupa Mondială şi a fost lăudat pentru faptul că a reuşit să păstreze poarta intactă în faţa viitoarei campioane, Spania.

Fanii speră că va aduce un nou titlu pentru Colo Colo

Suporterii lui Colo Colo visează acum ca Vozinha să ajute liderul campionatului chilian să câştige titlul şi să îşi consolideze ambiţiile continentale pentru sezonul viitor.

„Sunt entuziasmat. Dacă Colo Colo câştigă titlul, anul viitor urmează Copa Libertadores, ceea ce face ca totul să fie şi mai interesant pentru Chile şi America de Sud”, a declarat Marcos Antonio Barrera, un suporter al clubului în vârstă de 32 de ani.

Portarul, revelaţia Cupei Mondiale, urmează să efectueze luni vizita medicală înainte de a semna oficial contractul cu Colo Colo. Înţelegerea iniţială este valabilă şase luni, cu opţiunea de prelungire pentru încă 12 luni.

Clubul a anunţat că Vozinha va participa marţi la primul antrenament, iar în aceeaşi zi va avea loc şi prezentarea oficială.

Va purta pe tricou porecla care l-a făcut celebru

Experimentatul portar va putea purta pe tricou porecla care l-a făcut cunoscut în întreaga lume, după ce Federaţia Chiliană de Fotbal a decis, în unanimitate, să modifice regulamentul şi să îi permită să fie identificat ca Vozinha, care în limba portugheză înseamnă „bunicuţa”. Schimbarea a fost necesară deoarece regulamentul campionatului chilian prevedea ca jucătorii să poarte doar numele de familie pe spatele tricoului.

Vozinha ajunge în Chile după despărţirea de Chaves, echipă din liga secundă a Portugaliei. El a devenit unul dintre cei mai apreciaţi jucători ai Cupei Mondiale datorită intervenţiilor spectaculoase din meciurile cu Spania, Uruguay şi Argentina lui Lionel Messi, care a eliminat în cele din urmă naţionala statului Capul Verde în şaisprezecimile de finală.

Evoluţiile sale i-au adus o popularitate uriaşă şi în afara terenului. Înaintea Cupei Mondiale avea mai puţin de 50.000 de urmăritori pe Instagram, iar acum are peste 29,5 milioane.

„Familia Colo Colo şi întregul Chile îl aşteaptă cu nerăbdare. Acum trebuie să îşi câştige locul prin talent, muncă, dedicare şi să cucerească fanii. Sperăm să fie un transfer excelent şi să ajute Chile să fie şi mai cunoscută în lumea fotbalului”, a declarat suporterul Sebastian Paredes.