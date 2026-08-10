Numai în iulie forţele israeliene au ucis aproximativ 160 de palestinieni în Fâşia Gaza, au semnalat aceşti experţi, adăugând că majoritatea deceselor din ultimele 10 luni au survenit în zone dens populate de persoane strămutate în enclava palestiniană, departe de aşa-numita "linie galbenă" dincolo de care se presupune că armata israeliană s-a retras.

Ei semnalează de asemenea că blocuri de locuinţe primesc din partea armatei israeliene ordine de evacuare doar cu puţin timp înainte de a fi distruse de avioanele israeliene.

"Avansul continuu spre vest al aşa-numitei linii galbene, ridicarea unei bariere de 23 de kilometri de-a lungul acesteia şi distrugerea sistematică a clădirilor rezidenţiale redesenează prin forţă şi prin strămutări geografia Fâşiei Gaza", remarcă semnatarii declaraţiei.

Aceştia condamnă în plus atacurile asupra spitalelor şi adăposturilor, uciderea agenţilor de poliţie şi a personalului contractat de ONU, atacurile împotriva pescarilor, precum şi răpirile şi abuzurile comise de grupuri armate care colaborează cu armata israeliană.

Experţii ONU mai avertizează că ajutorul alimentar încă nu poate intra liber în Fâşia Gaza şi că produsele accesibile acolo prin canale comerciale sunt ultra-procesate şi necorespunzătoare din punct de vedere nutriţional.

Declaraţia a fost semnată de raportoarea specială a ONU pentru teritoriile palestiene, Francesca Albanese, împreună cu alţi 18 experţi ai organizaţiei.