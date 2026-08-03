Autoritățile susțin că au suplimentat personalul și au utilizat la maximum infrastructura disponibilă pentru reducerea timpilor de așteptare.

În ultimele 48 de ore, prin Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni au tranzitat aproximativ 30.000 de persoane și peste 7.600 de mijloace de transport, valorile de trafic fiind specifice sezonului estival și semnificativ mai mari decât în perioadele obișnuite ale anului. Comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut (1–2 august 2025), se înregistrează o creștere de aproximativ 40% atât a numărului de persoane, cât și a numărului de mijloace de transport care au tranzitat punctul de frontieră. Valorile de trafic înregistrate în această perioadă se numără printre cele mai ridicate din sezonul estival, generând, în anumite intervale orare, o presiune semnificativă asupra capacității de procesare a punctului de trecere.

În cursul zilei de 2 august a.c., în anumite intervale orare și pe fondul valorilor foarte ridicate de trafic, timpul mediu de așteptare la intrarea în România a ajuns la aproximativ 60 de minute.

Pentru gestionarea acestor valori de trafic, conducerea Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Iași a dispus toate măsurile aflate în competență pentru reducerea timpilor de așteptare și eficientizarea controlului de frontieră. Astfel, a fost suplimentat personalul care desfășoară activități de control, fiind utilizată la capacitate maximă infrastructura punctului de trecere, respectiv toate cele 13 artere de control – 7 pe sensul de intrare în România și 6 pe sensul de ieșire din țară, fiind utilizate inclusiv echipamente mobile de verificare, care permit efectuarea unor operațiuni specifice de control în afara tonetelor de control și contribuie la creșterea capacității operaționale de procesare a traficului.

Pe lângă suplimentarea personalului și utilizarea echipamentelor mobile de control, în funcție de configurația traficului și de condițiile operative din teren, a fost aplicată, atunci când situația a permis, inclusiv procedura „revers”, care presupune redirecționarea temporară a traficului pe pistele disponibile de pe sensul opus de deplasare, în vederea optimizării fluxului de călători.

Durata totală de tranzitare prin punctul de trecere este determinată de ansamblul verificărilor obligatorii efectuate de toate autoritățile competente (controlul de frontieră, controlul vamal al bunurilor și mărfurilor, controalele sanitar-veterinare și fitosanitare și celelalte verificări prevăzute de legislația în vigoare ), precum și de valorile de trafic înregistrate în intervalele respective.

Recomandări

Pentru evitarea aglomerărilor, recomandăm participanților la trafic să utilizeze toate punctele de trecere deschise la frontiera româno-moldoveană, în funcție de itinerarul ales:

· județul Galați: PTF Oancea – Cahul și PTF Galați – Giurgiulești;

· județul Vaslui: PTF Albița – Leușeni și PTF Bumbăta – Leova;

· județul Iași: PTF Sculeni – Sculeni;

· județul Botoșani: PTF Rădăuți-Prut – Lipcani și PTF Stânca – Costești.

De asemenea, recomandăm consultarea aplicaţiei Trafic on-line care este disponibilă pe pagina de internet www.politiadefrontiera.ro. Această aplicaţie on-line prezintă o medie a timpilor de aşteptare în punctele rutiere de trecere a frontierei pentru anumite intervale de timp.