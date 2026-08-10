"Atacul asupra unui echipaj de ambulanţă din judeţul Cluj, alimentat de informaţiile false răspândite pe TikTok despre 'ambulanţa neagră care răpeşte copii', arată cât de periculoasă poate deveni dezinformarea. Când dezinformarea şi fake news-ul ajung să provoace violenţă, nu mai vorbim doar despre ce se întâmplă în online. Vorbim despre siguranţa oamenilor", afirmă parlamentarul liberal Ionel Bogdan, luni, într-o postare pe Facebook.

Acesta spune că va solicita audierea preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM), Valeriu Zgonea, în Parlament pentru a se cunoaşte cum acţionează instituţia sa în raport cu platformele digitale şi ce mecanisme există pentru prevenirea şi combaterea unor asemenea campanii.

"În acelaşi timp, cazul de la Cluj confirmă necesitatea înfiinţării Comisiei Speciale Parlamentare pentru Combaterea Dezinformării, pe care am propus-o încă din decembrie, în plenul Camerei Deputaţilor. Nu mai avem motive să amânăm. Avem nevoie urgentă de o legislaţie clară, instituţii care să ştie exact ce au de făcut şi responsabilităţi bine definite. Astăzi a fost atacată o ambulanţă. Mâine poate fi o şcoală, un spital, o instituţie publică sau poate fi afectat un proces electoral", mai menţionează deputatul Ionel Bogdan.

Au atacat cu topoarele o salvare cu pacient după un film pe TikTok despre ”ambulanța neagră care fură copii”. Șoferul, grav rănit

Acesta adaugă că noua Strategie Naţională de Apărare recunoaşte dezinformarea, propaganda şi războiul cognitiv drept ameninţări la adresa securităţii naţionale, iar "această recunoaştere trebuie urmată de acţiune".

Deputatul PNL subliniază că dezinformarea nu se combate după ce produce victime.

"Trebuie să acţionăm înainte ca fake news-ul să producă efecte ireversibile", a mai arătat deputatul Ionel Bogdan.

Trei tineri, cu vârste de 18, 22 şi 24 de ani, din comuna Recea-Cristur, judeţul Cluj, au fost reţinuţi, duminică, de poliţişti pentru 24 de ore pentru săvârşirea infracţiunilor de distrugere, lovire sau alte violenţe şi tulburarea ordinii şi liniştii publice, fiind acuzaţi că s-au aflat printre persoanele au atacat sâmbătă o ambulanţă, după o dezinformare pe TikTok.

Un echipaj al Serviciului de Ambulanţă Judeţean Cluj a fost atacat cu bâte, topoare şi pietre în timp ce intervenea pentru acordarea de îngrijiri medicale unui pacient din comuna Recea-Cristur, şoferul autospecialei fiind rănit.

Incidentul a avut loc sâmbătă, după ce pe reţeaua TikTok s-a viralizat un videoclip cu o informaţie falsă potrivit căreia există o "ambulanţă care fură copii".