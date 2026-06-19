S-au identificat 34 de cazuri suspecte şi 27 de potenţiale victime. S-a constatat că un grup de mesagerie implicat în acest tip de activitate conţine până la 28.000 de reclame cu modele feminine. Criptomonede şi emoji-uri cu diamante sunt utilizate ca sisteme de plată.

Polițiștii au lansat o operațiune comună

„Ofiţerii de aplicare a legii din şapte ţări europene şi-au unit forţele pentru un «hackathon» de patru zile care vizează tendinţa emergentă a platformelor de conţinut bazate pe abonament, utilizate pentru a facilita traficul de persoane şi exploatarea sexuală" anunţă, vineri, Interpol, într-un comunicat de presă.

Operaţiunea CyberProtect III, co-organizată de INTERPOL şi Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE), a generat zeci de noi piste, inclusiv identificarea profilurilor de suspecţi, a potenţialelor victime şi a cazurilor suspecte.

„Reţelele de crimă organizată utilizează din ce în ce mai des serviciile de abonament la conţinut asociate în mod obişnuit cu materialul cu caracter sexual explicit pentru a recruta şi a exploata sexual femei, minori şi adulţi vulnerabili. Victimele sunt ademenite cu promisiuni de venituri, înainte de a fi îndreptate către producţia de conţinut cu caracter de exploatare", transmit anchetatorii.

Grupările preluau controlul conturilor

Potrivit acestora, acest modus operandi implică de obicei grupul criminal deghizat într-o agenţie de modeling legitimă. Gruparea preia controlul asupra contului victimei, păstrând majoritatea câştigurilor acesteia, în timp ce aplică o presiune psihologică şi o constrângere crescânde pentru a obliga victimele să producă conţinut din ce în ce mai explicit.

Hackathon: un format inovator pentru aplicarea legii în combaterea exploatării sexuale

Operațiunea a identificat zeci de cazuri

În timpul Operaţiunii CyberProtect III, 14 ofiţeri din ţările participante au lucrat pentru a detecta semnalele de alarmă de pe site-uri web, reţele sociale, aplicaţii de mesagerie şi platforme pe bază de abonament.

„Acest format, cunoscut sub numele de «hackathon» în domeniul aplicării legii, descrie un eveniment concentrat în timpul căruia participanţii colaborează pentru a căuta soluţii la o provocare specifică a Poliţiei folosind instrumente digitale", explică Interpol.

În timpul operaţiunii au fost identificate 34 de cazuri suspecte, 18 profiluri de suspecţi şi 27 de potenţiale victime.

Operaţiunea CyberProtect III a identificat tendinţe importante, inclusiv:

• O prevalenţă ridicată a reclamelor cu modele feminine din America de Sud, evidenţiind-o ca o regiune cheie de origine pentru exploatarea sexuală atât în ​​viaţa reală, cât şi în cea virtuală;

• Recrutorii utilizează platforme de mesagerie criptate pentru a viza potenţialele victime, inclusiv solicitări de imagini nud fără verificare a vârstei;

• Producătorii de conţinut sunt cumpăraţi şi vânduţi pentru sume semnificative. S-a constatat că un grup de mesagerie implicat în acest tip de activitate conţine până la 28.000 de reclame;

• Utilizarea criptomonedelor şi a emoji-urilor cu diamante - care sunt transferabile în monede virtuale - ca sisteme de plată. Tarifele detectate au fost de până la 3 USD pentru 25 de minute de videoclip privat de la un creator de conţinut;

• Platformele de socializare sunt utilizate de către proxeneţi electronici şi manageri pentru a-şi face schimb de experienţe şi strategii;

• Utilizarea inteligenţei artificiale pentru a genera profiluri false care să completeze operaţiunile de conţinut conduse de oameni.

La operaţiunea care a avut loc între 19 şi 22 mai 2026 au participat Germania, Olanda, România, Spania, Suedia, Ucraina şi Regatul Unit.