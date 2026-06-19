Această restructurare a conducerii ar urma să aibă loc după ce la Congresul formaţiunii din 2025, Cătălin Predoiu, Adrian Veştea, Nicoleta Pauliuc şi Ciprian Ciucu au fost aleşi prim-vicepreşedinţi. Deputatul PNL Ionel Bogdan a declarat că primarul Capitalei poate să candideze pentru funcţia de prim-vicepreşedinte, pe moţiunea lui Ilie Bolojan, potrivit statutului PNL, chiar dacă este implicat într-un scandal de corupție.

„Prim-vicepreşedinte va fi unul singur, secretar general, opt vicepreşedinţi executivi care vor primi atribuţiile din partea Biroului Politic Naţional, ulterior şi preşedinţii organizaţiilor, adică preşedinţii filialelor judeţene, vor fi membri de drept în acest birou, iar ulterior, dintre preşedinţii de organizaţii, la nivel regional, se va alege câte un vicepreşedinte regional. Cam aceasta este structura”, a anunţat Ionel Bogdan la sediul PNL.

El a precizat că noţiunea de prim-vicepreşedinte este clară şi nu poate fi decât un singur prim-vicepreşedinte.

„Ce să mai explicăm? În mod normal şi logic este să existe un singur prim-vicepreşedinte şi restul să fie vicepreşedinţi. Asta este o structură logică. Sigur că, de-a lungul timpului, s-au făcut tot felul de structuri. Vedeţi şi la alte partide, şi la noi, dar cred că, în acest moment, aceasta este varianta corectă, astfel încât lucrurile să funcţioneze cât mai coerent în ceea ce priveşte strategia politică a PNL şi poziţiile politice pentru viitorul PNL”, a menţionat Ionel Bogdan.

Întrebat dacă Ciprian Ciucu, actual prim-vicepreşedinte, va mai deţine această funcţie, în contextul dosarului în care este vizat de DNA, Ionel Bogdan a arătat că asta va decide Congresul partidului, care va alege o moţiune sau alta.

„Eu cred că în continuare Ciprian Ciucu poate candida, conform Statutului PNL, pentru poziţia de prim-vicepreşedinte, pe moţiunea lui Ilie Bolojan, şi cred că va face acest lucru, eu chiar sper să o facă”, a subliniat Ionel Bogdan.

Liberalii se pregătesc de un Congres extraordinar

Consiliul Național al PNL se reunește, vineri după-amiază, pentru convocarea unui Congres extraordinar al partidului.

Ședința extraordinară, programată să înceapă la ora 17:00, se va desfășura online, urmând să participe 800 de delegați liberali. Obiectivul principal al reuniunii este convocarea Congresului extraordinar al PNL pentru duminică, la ora 12:00, la Romexpo, și de a stabili agenda acestuia.

La Congresul extraordinar al partidului sunt așteptați să participe 2.500 de delegați din toată țara, dintre care 500 de drept și 2.000 aleși de organizațiile partidului din teritoriu.

Consiliul Național urmează să mai decidă, în reuniunea extraordinară de vineri, în privința modificării statutului partidului. Conform unor surse liberale, o modificare ar viza reducerea numărului de funcții de prim-vicepreședinte de la patru la una. Prim-vicepreședinți ai partidului sunt în prezent Adrian Veștea, Nicoleta Pauliuc, Ciprian Ciucu și Cătălin Predoiu, ultimul demisionând din funcție miercuri.

Decizia convocării Consiliului Național a fost luată miercuri în Biroul Politic Național al partidului, întrunit de urgență după ce Adrian Veștea a refuzat să se supună ultimatumului partidului de a-și depune mandatul de prim-ministru desemnat.

În plus, Adrian Veştea, prim-vicepreşedinte al PNL, și-a anunţat candidatura la şefia PNL şi cere mutarea Congresului PNL pe 28 iunie, el arătând că intenţionează să prezinte o moţiune concentrată pe responsabilitatea faţă de România, în cadrul unui parteneriat politic onest cu preşedintele României.

Veştea spune că este nevoie de o schimbare profundă de optică la vârful partidului şi precizează că este convins de faptul că Ilie Bolojan nu va refuza o confruntare democratică în care amândoi pornesc cu oportunităţi egale. Potrivit lui Veştea, este un gest de minimă decenţă democratică.