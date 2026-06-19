Administratorii concordatari, consorțiul Euro Insol și CITR, au anunțat că procesul nu se oprește aici și că dialogul cu investitorii interesați va continua, transmite Agerpres.

„Vom continua dialogul cu investitorii care și-au arătat interesul față de Combinat și lucrăm alături de creditori pentru a identifica cel mai bun cadru prin care acest proces să ducă la o soluție concretă. Miza este prea mare pentru a ne opri aici – în spatele acestui activ sunt mii de oameni și o comunitate întreagă care merită o șansă reală”, a declarat președintele Euro Insol, Remus Borza.

Interes real, dar fără oferte

Potrivit consorțiului, demersurile pentru vânzare au inclus discuții cu mai mulți investitori care și-au manifestat interes față de activ, cărora li s-a asigurat acces complet la informațiile necesare pentru evaluarea oportunității de investiție. O campanie extinsă de promovare a ajuns la peste 20 de milioane de persoane pe piețele din GCC, China, India, SUA și Singapore.

„Cele cinci luni de proces ne-au confirmat un lucru esențial: există un interes real pentru acest activ. Deși licitația de astăzi nu s-a încheiat cu nicio înscriere, rezultatul nu reflectă lipsa de interes față de Combinat – discuțiile avansate pe care le-am purtat cu mai mulți potențiali investitori în cadrul procesului confirmă acest lucru”, a afirmat Paul-Dieter Cîrlănaru, CEO al CITR.

Contextul pieței siderurgice europene

Consorțiul a subliniat că rezultatul licitației trebuie privit și prin prisma contextului extern: piața siderurgică europeană se află sub presiune structurală, un factor care afectează deciziile investitorilor.

„Procesul nu se oprește aici. Avem o responsabilitate față de creditori, față de angajați și față de comunitatea din Galați, iar această responsabilitate ne obligă să explorăm toate soluțiile disponibile alături de creditori”, a mai spus Cîrlănaru.

Ce urmează

În urma procedurii, consorțiul va menține dialogul cu potențialii investitori interesați și va continua promovarea activului, analizând alături de creditori cele mai bune soluții pentru viitorul Combinatului.

Combinatul Siderurgic Galați este unul dintre cei mai mari angajatori din regiune, iar soarta sa este urmărită îndeaproape de comunitatea locală.