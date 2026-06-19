Întrebat într-o conferinţă de presă despre o posibilă legătură între acestea, ministrul spune că, dincolo de ceea ce se discută în spaţiul public, ar trebui să "existe ceva indubitabil".

"Eu am fost olimpic la fizică, n-aş putea să vă dau un răspuns fără să am vreo dovadă. Se discută mult în spaţiul public, unii spun că este, unii spun că nu este, dincolo de aprecierile acestea, pentru o astfel de gravitate ar trebui să existe ceva indubitabil", a declarat ministrul interimar al Transporturilor şi Infrastructurii.

Cât priveşte situaţia lui Dominic Fritz, după decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie privind faptul că s-a aflat în conflict de interese, Miruţă spune că are încredere în buna credinţă a acestuia.

"Eu am încredere fără echivoc în buna credinţă a lui Dominic Fritz, fără rezerve, el nu este acuzat de incompatibilitate, nu este de vreo faptă penală, este un conflict de interese în urma căruia nu se pierde mandatul de primar.

S-a discutat aseară în partid, Dominic va cere un vot de încredere din partea partidului şi va merge mai departe la CEDO pentru apărarea situaţiei în care se află, cum de altfel există, înţeleg şi la Curtea Constituţională o sesizare având în vedere aspect de neconstituţionalitate", a declarat Miruţă.

Cât despre un eventual puci în USR, ministrul afirmă că "există foarte multă dorinţă de a se vedea un puci în USR care până acum n-a fost satisfăcută şi la cum cunosc eu partidul este mai unit ca niciodată".

Potrivit unor surse, edilul Capitalei ar fi fost citat ca suspect pentru posibile fapte de corupție petrecute pe vremea când era primar la sectorul 6.