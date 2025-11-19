Oficial. Guvernul a publicat proiectul de lege pentru reforma pensiilor magistraților, anunțat de Bolojan la Știrile ProTV

”Noul proiect de lege privind pensiile de serviciu ale magistraţilor, coiniţiat de Ministerul Muncii şi Ministerul Justiţiei, a fost publicat astăzi în procedură de transparenţă decizională. Conform proiectului de lege, cuantumul pensiei va reprezenta 55% din baza de calcul reprezentată de media indemnizaţiilor brute din ultimii 5 ani, dar nu mai mult de 70% din ultima indemnizaţie netă”, arată Executivul într-un comunicat oficial. Guvernul mai anunţă că perioada de tranziţie până la vârsta de pensionare de 65 de ani va fi de 15 ani, calculată începând cu 1 ianuarie 2026. ”În cei minimum 25 de ani vechime în magistratură necesari ieşirii la pensie, perioada asimilată de activitate în alte domenii juridice, va fi de 10 ani”, arată sursa citată. ”Având în vedere importanţa unui proces de legiferare rapid, Guvernul îşi exprimă speranţa că procesul de avizare, inclusiv de către Consiliul Superior al Magistraturii, se va derula cu celeritate”, se precizează în comunicat.

Ce a declarat premierul Bolojan pentru Știrile ProTV

Șeful Guvernului a declarat în timpul interviului pentru Știrile ProTV, că față de proiectul care a fost promovat în Parlament data trecută, ”există o singură modificare substanțială”, respectiv creșterea vârstei de pensionare la 65 de ani să se facă ”nu în 10 ani, cum era în primul proiect, ci în 15 ani”.

Pe de altă parte, plafonarea pensiilor la maxim 70% din ultimul salariu net a rămas în forma inițială, a mai spus premierul.

Premierul Ilie Bolojan: ”Proiectul de lege este gata, el e pe circuitul de avizare, urmează să fie propus în transparență și să fie comunicat în aceste zile CSM în vederea avizării. Față de proiectul care a fost promovat în Parlament data trecută, există o singură modificare substanțială, în urma întâlnirii pe care am avut-o cu reprezentanții magistraților. Față de propunerea inițială se prevede un termen de tranziție între actuala prevedere legată de vârsta de pensionare și noua prevedere, deci creșterea vârstei de pensionare la 65 de ani să se facă nu în 10 ani, cum era în primul proiect, ci în 15 ani. Această solicitare a fost făcută de către magistrați la această întâlnire. Am considerat că este una care ar putea fi acceptată. Prin urmare, este cuprinsă în acel pachet. Cealaltă prevedere principală, plafonarea pensiilor la maxim 70% din ultimul salariu net, a rămas în forma inițială. Acesta este principala modificare. Mai sunt două-trei aspecte tehnice, dar care nu afectează fondul problemei.”

La nivelul lunii octombrie erau 5.755 de beneficiari de pensii speciale - ocupaționale pentru magistrați (legea 303/2002), cu o pensie medie de 22.235 de lei. Acestora li se adaugă alți 2.346 de beneficiari ai de pensii ale personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor (legea 567/2004), cu o pensie medie de 7.055 de lei.

Legea nr. 303/2022 privind statutul judecătorilor şi procurorilor stabilește că pensia de serviciu este în cuantum de 80% din baza de calcul reprezentată de indemnizaţia de încadrare brută lunară și sporurile avute în ultima lună de activitate înainte de data pensionării.

Categorii de beneficiari: judecător, procuror, judecător de la Curtea Constituţională, magistrat-asistent de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi de la Curtea Constituţională şi personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor.

Pensiile speciale ale magistraților, apărate la CCR de judecători numiți de PSD

În luna octombrie, la 50 de zile după ce Guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea în Parlament pentru reforma pensiilor magistraților, Curtea Constituțională a admis contestația Înaltei Curți și a declarat legea neconstituțională.

A fost un vot strâns, decis de judecătorii numiți de PSD. A mai votat împotrivă Mihaela Ciochină, numită de fostul președinte Klaus Iohannis.

Important, totuși: decizia a vizat doar procedura de adoptare.

La baza deciziei a stat lipsa avizului de la Consiliul Superior al Magistraturii și nu obiecții legate de textul legii.

