Oamenii se deplasează de 40 de ori mai mult decât toate animalele la un loc. Studiul arată efectele asupra naturii

28-10-2025 | 21:06
oameni pe strada, bucuresti
Shutterstock

O echipă internaţională de cercetători a descoperit că oamenii se deplasează de aproximativ 40 de ori mai mult comparativ cu toate mamiferele terestre, păsările şi insectele la un loc.

Sabrina Saghin

Descoperirea a fost anunţată luni de Institutul Weizmann de Ştiinţă (WIS), într-un comunicat citat de agenţia Xinhua.

Studiul, publicat în Nature Ecology & Evolution, a arătat că deplasările oamenilor au crescut cu 4.000% comparativ cu situaţia din timpul revoluţiei industriale, în urmă cu aproximativ 170 de ani. În aceeaşi perioadă, deplasarea animalelor marine s-a redus cu aproximativ 60%.

Cercetătorii compară mișcarea oamenilor cu cea a animalelor

Deoarece mişcarea este esenţială pentru viaţă, iar animalele călătoresc pentru a găsi hrană, a scăpa de pericole şi a trece dintr-un ecosistem în altul, oamenii de ştiinţă au avertizat că această reducere globală a deplasării animalelor reprezintă un indiciu clar că natura este supusă unei presiuni.

Pentru a compara oamenii şi animalele, cercetătorii au creat o nouă măsură care combină greutatea totală a unei specii cu distanţa pe care o parcurge într-un an.

Folosind această măsură, ei au descoperit că deplasarea totală a oamenilor pe jos este de şase ori mai mare comparativ cu deplasarea tuturor mamiferelor terestre, păsărilor şi artropodelor din sălbăticie.

Transportul uman domină planeta

Conform studiului, deplasările umane sunt realizate în cea mai mare parte cu maşina ori vehicule motorizate cu două roţi, urmate de transportul aerian, mersul pe jos şi mersul cu bicicleta, fiecare persoană parcurgând, în medie, 30 de kilometri pe zi.

Potrivit cercetătorilor, consumul de energie al unei singure companii aeriene este egal cu energia totală consumată în zbor de toate păsările sălbatice de pe Pământ, pe parcursul unui an.

Un studiu însoţitor condus de WIS şi publicat în Nature Communications a constatat că, din 1850, greutatea combinată a mamiferelor sălbatice terestre şi marine a scăzut cu aproximativ 70%, de la aproximativ 200 de milioane de tone la doar 60 de milioane de tone.

În aceeaşi perioadă, greutatea oamenilor a crescut cu aproximativ 700%, iar cea a animalelor din ferme cu 400%.

Laolaltă, oamenii şi animalele domestice cântăresc în prezent aproximativ 1,1 miliarde de tone, ceea ce arată cât de mult a crescut umanitatea în timp ce fauna sălbatică a scăzut.

În special, biomasa mamiferelor marine s-a prăbuşit ajungând la aproximativ 30% din nivelurile din 1850.

Acest studiu scoate în evidenţă amploarea dominaţiei umanităţii asupra faunei sălbatice şi cât de greu sunt de remediat daunele pe care oamenii le provoacă naturii, potrivit cercetătorilor. 

Sursa: Agerpres

Admirarea operelor originale în galerii de artă poate oferi o ameliorare imediată a stresul, este concluzia unui studiu, informează DPA.

