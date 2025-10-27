O teorie veche despre schizofrenie tocmai a fost confirmată. Ce se întâmplă, de fapt, în creierul acestor persoane - studiu

27-10-2025 | 13:45
Studiu: Schizofrenia, al doilea cel mai important factor de risc pentru deces asociat COVID-19, după vârstă
Getty

Imaginați-vă că auziți voci care nu există în jurul vostru. Pentru zeci de ani, oamenii de știință s-au întrebat de ce se întâmplă acest lucru în schizofrenie, scrie Spotmedia

Acum, un studiu recent aduce dovezi care confirmă o veche teorie: aceste „voci” ar putea fi, de fapt, propriile gânduri, pe care creierul le percepe greșit ca fiind externe. Dar cum și mai ales de ce se întâmplă asta?

„Această idee există de 50 de ani, dar a fost foarte greu de testat, deoarece vorbirea interioară este, prin natura ei, privată”, spune Thomas Whitford, cercetător în psihologie la Universitatea New South Wales.

