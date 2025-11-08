O şoferiţă a lovit trei mașini în parcarea teatrului din Piteşti și s-a oprit în clădire

Stiri actuale
08-11-2025 | 21:05
accident pitesti
Sursa foto: Obiectiv de Arges

O şoferiţă a pierdut controlul asupra direcţiei de mers iar autoturismul pe care îl conducea a rupt bariera de acces în parcarea Teatrului Alexandru Davila din Piteşti, lovind trei maşini parcate şi oprindu-se într-un zid al clădirii teatrului.

autor
Mihaela Ivăncică

În urma evenimentului, nu au fost înregistrate victime.

Accidentul a avut loc sâmbătă după amiază, în jurul orei 15:30, pe strada Victoriei din municipiul Piteşti, în parcarea din apropierea Teatrului Alexandru Davila.

„Din verificările preliminare efectuate la faţa locului s-a stabilit că o femeie în vârstă de 40 de ani, din Piteşti, aflată la volanul unui autoturism, pe fondul neatenţiei, ar fi pierdut controlul asupra direcţiei de deplasare, lovind bariera de acces în parcare, ulterior acroşând trei autoturisme parcate şi zidul clădirii Teatrului Alexandru Davila. Evenimentul s-a soldat doar cu pagube materiale, fără a rezulta victime”, a transmis Poliţia judeţeană Argeş.

Poliţiştii au testat-o pe femeia implicată în accident, aparatele etilotest şi drugtest indicând rezultatele negative.

Citește și
accident bucuresti
Accident spectaculos pe Bulevardul Brâncoveanu: o șoferiță de 66 de ani s-a răsturnat cu mașina după ce a lovit un stâlp

În urma evenimentului, au fost întocmite documente care arată că a fost vorba despre o tamponare, iar poliţiştii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul rutier.

Exercițiu NATO de amploare, în România. Mii de militari vor dormi în câmp deschis, în tranșee, fără acces la săli de mese

Sursa: News.ro

Etichete: accident, teatru, pitesti,

Dată publicare: 08-11-2025 21:05

Articol recomandat de sport.ro
Gest de clasă! David Popovici și membri ai Lotului Național de Canotaj au premiat 35 de tineri excepționali
Gest de clasă! David Popovici și membri ai Lotului Național de Canotaj au premiat 35 de tineri excepționali
Citește și...
Accident cumplit, în Vaslui. O fetiță de un an a fost aruncată prin parbrizul unei mașini, după ce a lovit un cap de pod
Stiri actuale
Accident cumplit, în Vaslui. O fetiță de un an a fost aruncată prin parbrizul unei mașini, după ce a lovit un cap de pod

O fetiţă de un an şi o lună a fost grav rănită într-un accident în Vaslui, după ce maşina familiei a lovit un cap de pod. Părinţii au suferit răni uşoare.

Accident spectaculos pe Bulevardul Brâncoveanu: o șoferiță de 66 de ani s-a răsturnat cu mașina după ce a lovit un stâlp
Stiri actuale
Accident spectaculos pe Bulevardul Brâncoveanu: o șoferiță de 66 de ani s-a răsturnat cu mașina după ce a lovit un stâlp

Un autovehicul condus de o femeie de 66 de ani a lovit un stâlp de iluminat public, iar după aceea s-a răsturnat pe plafon sâmbătă dimineaţă, pe Bulevardul Constantin Brâncoveanu, din Bucureşti, traficul fiind restricţionat.

Descoperire șocantă după un accident pe A2. Un bărbat își transporta mama moartă în Germania. VIDEO
Stiri Virale
Descoperire șocantă după un accident pe A2. Un bărbat își transporta mama moartă în Germania. VIDEO

Poliţiştii care au intervenit pentru a face cercetarea la locul unui accident rutier produs vineri pe autostrada A2, în judeţul Călăraşi, au constatat că în unul dintre autovehiculele implicate se afla o persoană decedată.

ANIMAȚIE GRAFICĂ. Cum s-a produs teribilul accident din Capitală în care o femeie a fost aruncată în aer de un cablu rupt
Stiri actuale
ANIMAȚIE GRAFICĂ. Cum s-a produs teribilul accident din Capitală în care o femeie a fost aruncată în aer de un cablu rupt

Accident înfiorător în București. Un cablu de la rețeaua electrică a tramvaielor la care lucra o echipă de intervenții a STB a fost agățat de un camion și a lovit o femeie de 69 de ani care mergea pe marginea străzii.

Grav accident pe autostrada A3. Un Mercedes este răsturnat. Trafic intens | VIDEO
Stiri actuale
Grav accident pe autostrada A3. Un Mercedes este răsturnat. Trafic intens | VIDEO

Un Mercedes s-a răsturnat pe autostrada A3, sens spre București, înainte de rondul de la Gherghiței, iar traficul este blocat.

Recomandări
Exercițiu NATO de amploare, în România. Mii de militari vor dormi în câmp deschis, în tranșee, fără acces la săli de mese
Stiri actuale
Exercițiu NATO de amploare, în România. Mii de militari vor dormi în câmp deschis, în tranșee, fără acces la săli de mese

Peste 5 mii de militari din 10 state aliate participă la un exercițiu NATO de amploare pe teritoriul României. Simultan, în mai multe poligoane de instruire din țară sunt simulate misiuni de luptă în condiții grele.

VIDEO. Ucrainenii au nimicit arma lui Putin de un miliard de euro. Momentul în care dronele distrug lansatorul S-400 „Triumf”
Stiri externe
VIDEO. Ucrainenii au nimicit arma lui Putin de un miliard de euro. Momentul în care dronele distrug lansatorul S-400 „Triumf”

Unul dintre cele mai valoroase sisteme de apărare aeriană ale lui Vladimir Putin în război – un S-400 „Triumf”, evaluată la peste un milliard de euro, a fost distrusă complet.

30 de ani de PRO TV. 2003 - Anul în care s-a născut clasa de mijloc în România, cu mall-uri, credite și cu visuri de Europa
Protv 30 de ani
30 de ani de PRO TV. 2003 - Anul în care s-a născut clasa de mijloc în România, cu mall-uri, credite și cu visuri de Europa

Campania 30 de ani în 30 de zile a ajuns în anul 2003. E anul în care România începe, cu adevărat, să se miște. Țara prinde curaj, oamenii își iau viețile în propriile mâini, iar drumul spre Europa nu mai pare un vis, ci un plan cu dată fixă.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 08 Noiembrie 2025

30:26

Alt Text!
Superspeed
S9E26

21:31

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
07 Noiembrie 2025

01:31:04

Alt Text!
Vorbește Lumea
07 Noiembrie 2025

01:45:09

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28