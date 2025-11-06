Grav accident pe autostrada A3. Un Mercedes este răsturnat. Trafic intens | VIDEO

06-11-2025 | 12:26
Un Mercedes s-a răsturnat pe autostrada A3, sens spre București, înainte de rondul de la Gherghiței, iar traficul este blocat.

autor
Sabrina Saghin

Un accident s-a produs pe autostrada A3, sensul spre București, la intrarea pe A3, înainte de rondul de la Gherghitei. Potrivit primelor informații, un Mercedes G Class s-a răsturnat, iar o altă mașină a fost, de asemenea, avariată.

Traficul în zonă este intens, fiind înregistrate ambuteiaje.

Sursa: StirilePROTV

Dată publicare: 06-11-2025 11:55

