Grav accident pe autostrada A3. Un Mercedes este răsturnat. Trafic intens | VIDEO
Un Mercedes s-a răsturnat pe autostrada A3, sens spre București, înainte de rondul de la Gherghiței, iar traficul este blocat.
Un accident s-a produs pe autostrada A3, sensul spre București, la intrarea pe A3, înainte de rondul de la Gherghitei. Potrivit primelor informații, un Mercedes G Class s-a răsturnat, iar o altă mașină a fost, de asemenea, avariată.
Traficul în zonă este intens, fiind înregistrate ambuteiaje.
06-11-2025 11:55
06-11-2025 11:55