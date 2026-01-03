O șoferiță a fost prinsă băută la volan, în Hunedoara. Aparatul etilotest a rezultat 1,19 mg/l alcool pur în aerul expirat

O femeie din Timiş care conducea un autoturism pe autostrada A1 a fost oprită de poliţiştii din Hunedoara, care bănuiau că aceasta consumase alcool.

În urma masurătorilor cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 1,19 mg/l alcool pur în aerul expirat. Ea a fost reţinută pentru 24 de ore.

Femeia a fost oprită de poliţişti în apropiere de municipiul Orăştie din judeţul Hunedoara.

„La data de 2 ianuarie 2025, în jurul orei 18:10, poliţiştii rutieri din cadrul Biroului de Poliţie Autostradă A1 Râmnicu Vâlcea – Deva au depistat, pe Autostrada A1, la km 330, o conducătoare auto în vârstă de 36 de ani, din judeţul Timiş, existând indicii că s-ar fi aflat sub influenţa băuturilor alcoolice. Aceasta a fost testată cu aparatul etilotest, rezultatul indicând o valoare de 1,19 mg/l alcool pur în aerul expirat”, a transmis, sâmbătă, IPJ Hunedoara.

Ulterior, au fost recoltate probe biologice de sânge necesare stabilirii alcoolemiei.

Poliţiştii au întocmit dosar penal, fiind dispusă măsura reţinerii pentru 24 de ore.

Femeia urmează a fi prezentată unităţii de parchet, în vederea luării măsurilor legale.

