O șalupă de agrement s-a izbit de barje în portul Galați. Un bărbat a ajuns în stare gravă la spital

Se întunecase afară când un martor a sunat la 112 și a anunțat că șalupa s-a izbit de barjele care staționează în dreptul portului, pentru a încărca sau descărca minereuri.

Ambarcațiunea de agrement venea dinspre Brăila și naviga în aval, spre Galați.

Daniel Apetrăchioaie, Dispecerat AFDJ (Administrația Fluvială a Dunării de Jos): „A intrat între o barjă și un șlep-motor, am înțeles, undeva la kilometrul 157, malul drept, adică malul Tulcei. Cei care erau ancorați pe timp de noapte acolo erau perfect legal. Există Regulamentul Navigației pe Dunăre, care se referă la toate tipurile de ambarcațiuni, dar nu le interzice pe timp de noapte.”

În ajutorul rănitului au intervenit o șalupă a Căpităniei Tulcea și barca unui armator, aflată în apropiere.

Corespondent PROTV: „Pe timpul nopții, cele mai multe barje care staționează aici, în dreptul portului mineralier din Galați, nu sunt semnalizate. E drept că se află în afara șenalului navigabil. Cu toate acestea, navigatorii fără experiență sunt sfătuiți să nu treacă pe aici, pentru că pot fi în pericol.”

Rănitul a fost transportat de un echipaj SMURD la Spitalul Clinic de Urgență din Galați.

Dr. Mihaela Anghele, medic UPU, Spitalul de Urgență Galați: „A fost găsit în comă, Glasgow trei puncte, cu traumatism cranio-cerebral grav. // S-a intrat urgent în sala de operație. Starea lui este foarte gravă, prognosticul rămâne rezervat. Pacientul se afla în terapie intensivă.”

Lt. Rebeca Popa, ISU Galați: „Celelalte două persoane au fost evaluate medical la fața locului.”

Ancheta a fost preluată de Poliția Transporturi.

Ag. Oana Munteanu Hahui, IPJ Galați: „A fost întocmit dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.”

Bărbatul rănit are o firmă de construcții și își cumpărase barca pentru a organiza plimbări pe Dunăre, pentru turiști.

