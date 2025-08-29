O provocare online pune în alertă autoritățile. Unii adolescenți fac farse la 112 în „goana după like-uri”. Ce amenzi riscă

O provocare stupidă de pe rețelele sociale pune în alertă autoritățile. Ca să atragă atenția, unii adolescenți sună la numărul unic de urgență, deși nu sunt în pericol.

Așa a procedat și o elevă de 14 ani din Vrancea, care a anunțat la 112 că a fost răpită. După ce s-au mobilizat de urgență, polițiștii au aflat însă că totul a fost o farsă. Părinții fetei au fost amendați cu 1.500 de lei.

Apelul la 112 a fost făcut dintr-o comună din Vrancea. O tânără anunța că a fost răpită și dusă cu un autoturism în Galați, la aproape 130 de kilometri de casă.

Dialogul dintre adolescentă și operatorul 112

Operator 112: Sunteți pe stradă acolo? Sunteți singură pe stradă? Alo?

Apelantă: Da!

Operator 112: În Galați?

Apelantă: Da!

Operator 112: Nu sunteți în Vrancea?

Apelantă: Nu!

Adolescenta și-a continuat scenariul și a folosit o identitate falsă pentru a face ca totul să pară cât mai real.

Operator 112: Și persoana care te-a luat unde este?

Apelantă: Nu știu, doamnă!

Operator 112: Nu știi? A venit, te-a luat cu mașina, te-a adus în Galați și te-a lăsat acolo?

Apelantă: Da!

Operator 112: Ți-am făcut legătura cu Poliția să vorbești!

Imediat, mai mulți polițiști s-au mobilizat și, după localizarea apelului, au găsit-o și pe fată, aproape de casă. Așa au aflat că s-au mobilizat pentru un joc stupid, o provocare apărută pe o rețea socială.

Zorel Burlan, IPJ Vrancea: „Și-a justificat acțiunea prin faptul că a urmat un trend de pe o rețea de socializare, însă nici ea și nici altă persoană nu s-au aflat într-o situație de pericol."

Părinții vor plăti pentru farsa fetei lor 1.500 de lei.

Specialiștii spun că astfel de provocări din mediul online sunt văzute ca un act de curaj. Unii chiar solicită donații tocmai pentru a pune în scenă astfel de provocări.

Elena Stambuli, psihoterapeut: „Goana după like-uri și vizibilitate este foarte mare pentru ei. Sunt la vârsta la care își doresc să fie acceptați, validați și atunci urmează cam orice trend.”

Și un băiat de 11 ani din Dolj a sunat la 112 pentru o glumă

Și un băiat de 11 ani din Dolj a pus în alertă mai multe echipaje, după ce ar fi fost încurajat online să sune tot la numărul unic de urgență.

Mihaela Sadoveanu, purtător de cuvânt IPJ Dolj: „Alo, aș vrea să comand o pizza. Este un apel primit de polițiștii doljeni prin 112, ulterior a încheiat apelul.”

Polițiștii au luat în calcul, totuși, că ar putea fi vorba despre un mesaj codificat pentru a cere ajutorul și s-au mobilizat. La scurt timp au aflat însă că nu există un pericol real. Mama băiatului a fost amendată cu 500 de lei.

Apelarea abuzivă a numărului unic de urgențe poate fi sancționată cu amenzi de până la 2.000 de lei sau cu până la 200 de ore de muncă în folosul comunității.

