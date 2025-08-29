O provocare online pune în alertă autoritățile. Unii adolescenți fac farse la 112 în „goana după like-uri”. Ce amenzi riscă

Stiri actuale
29-08-2025 | 19:36
×
Codul embed a fost copiat

O provocare stupidă de pe rețelele sociale pune în alertă autoritățile. Ca să atragă atenția, unii adolescenți sună la numărul unic de urgență, deși nu sunt în pericol.

autor
Dan Oprea,  Ina Popescu,  Roxana Vlădășel

Așa a procedat și o elevă de 14 ani din Vrancea, care a anunțat la 112 că a fost răpită. După ce s-au mobilizat de urgență, polițiștii au aflat însă că totul a fost o farsă. Părinții fetei au fost amendați cu 1.500 de lei.

Apelul la 112 a fost făcut dintr-o comună din Vrancea. O tânără anunța că a fost răpită și dusă cu un autoturism în Galați, la aproape 130 de kilometri de casă.

Dialogul dintre adolescentă și operatorul 112

Operator 112: Sunteți pe stradă acolo? Sunteți singură pe stradă? Alo?
Apelantă: Da!
Operator 112: În Galați?
Apelantă: Da!
Operator 112: Nu sunteți în Vrancea?
Apelantă: Nu!

Sursă: IPJ Vrancea

Citește și
morti iezer
Ce voiau să facă cei cinci tineri care s-au răsturnat cu mașina în Munții Iezer. Apelul 112, după câteva ore de la accident

Adolescenta și-a continuat scenariul și a folosit o identitate falsă pentru a face ca totul să pară cât mai real.

Operator 112: Și persoana care te-a luat unde este?
Apelantă: Nu știu, doamnă!
Operator 112: Nu știi? A venit, te-a luat cu mașina, te-a adus în Galați și te-a lăsat acolo?
Apelantă: Da!
Operator 112: Ți-am făcut legătura cu Poliția să vorbești!

Sursa: IPJ Vrancea

Imediat, mai mulți polițiști s-au mobilizat și, după localizarea apelului, au găsit-o și pe fată, aproape de casă. Așa au aflat că s-au mobilizat pentru un joc stupid, o provocare apărută pe o rețea socială.

Zorel Burlan, IPJ Vrancea: „Și-a justificat acțiunea prin faptul că a urmat un trend de pe o rețea de socializare, însă nici ea și nici altă persoană nu s-au aflat într-o situație de pericol."

Părinții vor plăti pentru farsa fetei lor 1.500 de lei.

Specialiștii spun că astfel de provocări din mediul online sunt văzute ca un act de curaj. Unii chiar solicită donații tocmai pentru a pune în scenă astfel de provocări.

Elena Stambuli, psihoterapeut: „Goana după like-uri și vizibilitate este foarte mare pentru ei. Sunt la vârsta la care își doresc să fie acceptați, validați și atunci urmează cam orice trend.”

Și un băiat de 11 ani din Dolj a sunat la 112 pentru o glumă

Și un băiat de 11 ani din Dolj a pus în alertă mai multe echipaje, după ce ar fi fost încurajat online să sune tot la numărul unic de urgență.

Mihaela Sadoveanu, purtător de cuvânt IPJ Dolj: „Alo, aș vrea să comand o pizza. Este un apel primit de polițiștii doljeni prin 112, ulterior a încheiat apelul.”

Polițiștii au luat în calcul, totuși, că ar putea fi vorba despre un mesaj codificat pentru a cere ajutorul și s-au mobilizat. La scurt timp au aflat însă că nu există un pericol real. Mama băiatului a fost amendată cu 500 de lei.

Apelarea abuzivă a numărului unic de urgențe poate fi sancționată cu amenzi de până la 2.000 de lei sau cu până la 200 de ore de muncă în folosul comunității.

Sursa: Pro TV

Etichete: 112, farsa,

Dată publicare: 29-08-2025 19:35

Articol recomandat de sport.ro
România, salt major în clasamentul coeficienților UEFA! Am depășit Ungaria, Serbia și Croația
România, salt major în clasamentul coeficienților UEFA! Am depășit Ungaria, Serbia și Croația
Citește și...
O fată de 14 ani din Vrancea care a sunat la 112 a fost amendată cu 1.000 de lei, pentru că a mințit că a fost răpită
Stiri actuale
O fată de 14 ani din Vrancea care a sunat la 112 a fost amendată cu 1.000 de lei, pentru că a mințit că a fost răpită

Un apel fals la numărul unic de urgenţă 112 a pus în alertă poliţiştii vrânceni. O adolescentă în vârstă de 14 ani, din comuna Andreiaşu de Jos, a sunat la serviciul de urgenţă pretinzând că a fost răpită de un bărbat şi transportată în Galaţi.

Ce voiau să facă cei cinci tineri care s-au răsturnat cu mașina în Munții Iezer. Apelul 112, după câteva ore de la accident
Stiri actuale
Ce voiau să facă cei cinci tineri care s-au răsturnat cu mașina în Munții Iezer. Apelul 112, după câteva ore de la accident

Tragedie în zona montană a județului Argeș. Patru tineri - doi băieți și două fete - au murit și un al cincilea a fost grav rănit, după ce s-au răsturnat cu mașina într-o vale abruptă.

Mâncăm pui din ce în ce mai mari. De la 900 de grame în 112 zile, acum ajung la 4,2 kg în 47 de zile
Stiri Diverse
Mâncăm pui din ce în ce mai mari. De la 900 de grame în 112 zile, acum ajung la 4,2 kg în 47 de zile

Dimensiunea puilor de carne a crescut în ultimele decenii. Dacă în anii ’50 un pui avea sub 1 kg, astăzi depășește 4 kg. Specialiștii spun că evoluția se datorează selecției genetice, hranei îmbunătățite și condițiilor de creștere.

„O zis că i-o bătut la fereastră”. Apel la 112 în privința criminalului din Mureș. Unde ar fi fost văzut Emil Gânj
Stiri actuale
„O zis că i-o bătut la fereastră”. Apel la 112 în privința criminalului din Mureș. Unde ar fi fost văzut Emil Gânj

Un apel la 112 care anunța că Emil Gânj ar fi fost văzut în grădina unei gospodării a pus din nou polițiștii pe jar într-o localitate din județul Mureș.

Alertă la Fălticeni după ce un bărbat a pierdut un râs. Felina exotică a scăpat din lesă
Stiri actuale
Alertă la Fălticeni după ce un bărbat a pierdut un râs. Felina exotică a scăpat din lesă

S-a dat alarma la Fălticeni sâmbătă seara, după ce un bărbat a sunat la 112 să reclame că a pierdut o felină exotică.

Recomandări
Guvernul a reformat pensiile din magistratură. Bolojan: O situație ce nu se regăsește nicăieri în lume. Pensii mai echitabile
Stiri Politice
Guvernul a reformat pensiile din magistratură. Bolojan: O situație ce nu se regăsește nicăieri în lume. Pensii mai echitabile

Guvernul a adoptat vineri cinci dintre cele șase părți ale Pachetului 2 de măsuri fiscale pentru reducerea deficitului bugetar - măsuri care au provocat deja proteste în toată țara. Singurul rămas în discuții este cel referitor la administrația publică.

Mai multe primării din țară au intrat in grevă și au închis ușile pentru cetățeni, din cauza măsurilor Guvernului Bolojan
Stiri actuale
Mai multe primării din țară au intrat in grevă și au închis ușile pentru cetățeni, din cauza măsurilor Guvernului Bolojan

Mai multe primării din țară au intrat in grevă și au închis ușile pentru cetățeni, nemulțumite de reforma anunțată de Guvern.

De la bar la șantier: salariile meseriilor clasice ajung să rivalizeze cu cele din IT. Se ajunge la peste 10.000 lei lunar
Stiri Sociale
De la bar la șantier: salariile meseriilor clasice ajung să rivalizeze cu cele din IT. Se ajunge la peste 10.000 lei lunar

Într-o lume în care inteligența artificială începe să înlocuiască unele munci repetitive cele de bază sunt tot mai căutate și bine plătite.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 29 August 2025

52:41

Alt Text!
Exclusiv PRO TV Plus
Tudor Chirilă, detalii uluitoare despre noul sezon „Vocea României”

02:39

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 29 August 2025

01:31:38

Alt Text!
Vorbește Lumea
29 August 2025

01:46:47

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28