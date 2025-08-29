O fată de 14 ani din Vrancea care a sunat la 112 și a spus că a fost răpită a fost amendată cu 1.000 de lei

Stiri actuale
29-08-2025 | 09:22
112
Shutterstock

Un apel fals la numărul unic de urgenţă 112 a pus în alertă poliţiştii vrânceni. O adolescentă în vârstă de 14 ani, din comuna Andreiaşu de Jos, a sunat la serviciul de urgenţă pretinzând că a fost răpită de un bărbat şi transportată în Galaţi.

autor
Sabrina Saghin

Potrivit IPJ Vrancea, în urma mobilizării echipajelor din cadrul Centrului Operaţional şi Secţiei de Poliţie Rurală Odobeşti, s-a stabilit că nu a existat nicio situaţie reală de pericol. Minora a recunoscut că a recurs la apelul fals pentru a urma un aşa-zis „trend” de pe reţelele de socializare.

Sancțiuni pentru apelul fals

Pentru fapta sa, adolescenta a fost sancţionată contravenţional cu amendă în valoare de 1.000 de lei. Totodată, şi reprezentantul legal al tinerei, o femeie din aceeaşi localitate, a fost amendată cu 500 de lei.

Poliţiştii atrag atenţia că apelurile false la 112 pot avea consecinţe grave, întrucât mobilizează inutil resurse care ar putea salva vieţi. Legislaţia în vigoare prevede sancţiuni între 2.000 şi 4.000 de lei sau muncă în folosul comunităţii pentru alertarea falsă a agenţiilor de intervenţie.

Autorităţile fac apel la utilizarea responsabilă a numărului unic de urgenţă şi îi îndeamnă pe părinţi să le explice copiilor importanţa acestui serviciu vital.

Citește și
Pui
Mâncăm pui din ce în ce mai mari. De la 900 de grame în 112 zile, acum ajung la 4,2 kg în 47 de zile

Sursa: News.ro

Etichete: vrancea, 112, apel fals, minoră,

Dată publicare: 29-08-2025 09:18

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Un nou patron în Superliga României: ”El e acum numărul 1”
NEWS ALERT Un nou patron în Superliga României: ”El e acum numărul 1”
Citește și...
Ce voiau să facă cei cinci tineri care s-au răsturnat cu mașina în Munții Iezer. Apelul 112, după câteva ore de la accident
Stiri actuale
Ce voiau să facă cei cinci tineri care s-au răsturnat cu mașina în Munții Iezer. Apelul 112, după câteva ore de la accident

Tragedie în zona montană a județului Argeș. Patru tineri - doi băieți și două fete - au murit și un al cincilea a fost grav rănit, după ce s-au răsturnat cu mașina într-o vale abruptă.

Mâncăm pui din ce în ce mai mari. De la 900 de grame în 112 zile, acum ajung la 4,2 kg în 47 de zile
Stiri Diverse
Mâncăm pui din ce în ce mai mari. De la 900 de grame în 112 zile, acum ajung la 4,2 kg în 47 de zile

Dimensiunea puilor de carne a crescut în ultimele decenii. Dacă în anii ’50 un pui avea sub 1 kg, astăzi depășește 4 kg. Specialiștii spun că evoluția se datorează selecției genetice, hranei îmbunătățite și condițiilor de creștere.

„O zis că i-o bătut la fereastră”. Apel la 112 în privința criminalului din Mureș. Unde ar fi fost văzut Emil Gânj
Stiri actuale
„O zis că i-o bătut la fereastră”. Apel la 112 în privința criminalului din Mureș. Unde ar fi fost văzut Emil Gânj

Un apel la 112 care anunța că Emil Gânj ar fi fost văzut în grădina unei gospodării a pus din nou polițiștii pe jar într-o localitate din județul Mureș.

Recomandări
Europa propune crearea unei zone tampon între Ucraina și Rusia în efortul „disperat” de a instaura pacea. Ce conține planul
Stiri externe
Europa propune crearea unei zone tampon între Ucraina și Rusia în efortul „disperat” de a instaura pacea. Ce conține planul

Liderii Europei au propus crearea unei zone tampon între Ucraina și Rusia, în încercarea „disperată” de a găsi o soluție pentru pace. Varianta include și detașarea unei armate europene în regiune.

Cum va fi vremea în septembrie. Meteorologii anunță temperaturi peste cele obișnuite în prima parte a lunii
Vremea
Cum va fi vremea în septembrie. Meteorologii anunță temperaturi peste cele obișnuite în prima parte a lunii

Temperaturile vor fi peste cele obișnuite în prima jumătate a lunii septembrie, anunță meteorologii vineri, care au făcut publică prognoza pe patru săptămâni.

„Liniile roșii” ale României în negocierile pentru securitatea Ucrainei. Diaconescu: Anumite concesii nu vor putea fi făcute
Stiri Politice
„Liniile roșii” ale României în negocierile pentru securitatea Ucrainei. Diaconescu: Anumite concesii nu vor putea fi făcute

Consilierul prezidenţial Cristian Diaconescu, fost ministru de Externe, afirmă că, la negocierile de pace privind conflictul din Ucraina, România, dar şi Polonia şi ţările baltice vor impune ”linii roşii” privind securitatea proprie.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 28 August 2025

41:57

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 28 August 2025

01:30:16

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
28 August 2025

01:50:37

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59