Alertă la Fălticeni după ce un bărbat a pierdut un râs. Felina exotică a scăpat din lesă

S-a dat alarma la Fălticeni sâmbătă seara, după ce un bărbat a sunat la 112 să reclame că a pierdut o felină exotică.

Bărbatul, care venise din Iași, în vizită la rude, a povestit că a scăpat din lesă animalul scos la plimbare. După câteva ore de căutări, a fost găsit pe o stradă.

Era aproape ora 18, când un bărbat a sunat la 112 și a făcut anunțul care a pus pe jar autoritățile din Fălticeni.

Magdalena Hatnean, purtător de cuvânt al Jandarmeriei Suceava: „În jurul orei 17:45, un bărbat a sesizat prin apel 112 că deține un râs pe care l-a scăpat din lesă și nu-l mai poate prinde. Persoana respectivă, aflată la rude în Fălticeni, adusese cu el animalul, un râs de un an, achiziționat din Polonia.”

protv.ro

Era de fapt un caracal, o felină care trăiește în Africa și Orientul Mijlociu, numit și râsul de deșert sau râsul de stepă. În mediul său natural se hrănește cu animale mici, dar e destul de puternic pentru a vâna antilope sau capre domestice.

Autoritățile au transmis și un mesaj Ro-Alert în zonă și a fost sesizată Poliția Animalelor, în timp ce echipaje de jandarmi au început imediat căutările.

După câteva ore, felina a fost găsită în siguranță. Proprietarul a declarat că este înregistrată și are microcip. A primit totuși un avertisment pentru nesupravegherea animalelor care pot reprezenta un pericol.

