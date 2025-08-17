Alertă la Fălticeni după ce un bărbat a pierdut un râs. Felina exotică a scăpat din lesă

Stiri actuale
17-08-2025 | 07:55
ras
protv.ro

S-a dat alarma la Fălticeni sâmbătă seara, după ce un bărbat a sunat la 112 să reclame că a pierdut o felină exotică.

autor
Iulia Ciuhu

Bărbatul, care venise din Iași, în vizită la rude, a povestit că a scăpat din lesă animalul scos la plimbare. După câteva ore de căutări, a fost găsit pe o stradă.

Era aproape ora 18, când un bărbat a sunat la 112 și a făcut anunțul care a pus pe jar autoritățile din Fălticeni.

Magdalena Hatnean, purtător de cuvânt al Jandarmeriei Suceava: „În jurul orei 17:45, un bărbat a sesizat prin apel 112 că deține un râs pe care l-a scăpat din lesă și nu-l mai poate prinde. Persoana respectivă, aflată la rude în Fălticeni, adusese cu el animalul, un râs de un an, achiziționat din Polonia.”

Citește și
Râs
Imagini inedite cu un râs surprinse în Parcul Național Semenic din județul Caraș-Severin. VIDEO

Era de fapt un caracal, o felină care trăiește în Africa și Orientul Mijlociu, numit și râsul de deșert sau râsul de stepă. În mediul său natural se hrănește cu animale mici, dar e destul de puternic pentru a vâna antilope sau capre domestice.

Autoritățile au transmis și un mesaj Ro-Alert în zonă și a fost sesizată Poliția Animalelor, în timp ce echipaje de jandarmi au început imediat căutările.

După câteva ore, felina a fost găsită în siguranță. Proprietarul a declarat că este înregistrată și are microcip. A primit totuși un avertisment pentru nesupravegherea animalelor care pot reprezenta un pericol.

Sursa: Pro TV

Etichete: falticeni, ras, felina,

Dată publicare: 17-08-2025 07:55

Articol recomandat de sport.ro
Andrei Cornea a scos la vânzare mașina primită de la Țiriac! Prețul cerut pe cadoul de lux după doar 29.000 km
Andrei Cornea a scos la vânzare mașina primită de la Țiriac! Prețul cerut pe cadoul de lux după doar 29.000 km
Citește și...
Alertă reală: Râs pierdut din lesă pe străzile din Fălticeni. Ce trebuie să facă oamenii care îl văd
Stiri Diverse
Alertă reală: Râs pierdut din lesă pe străzile din Fălticeni. Ce trebuie să facă oamenii care îl văd

Autorităţile din Suceava au fost alertate, sâmbătă, cu privire la faptul că pe străzile municipiului Fălticeni a fost pierdut un râs. Apelul a fost dat de un bărbat, care susţine că a cumpărat animalul din Polonia şi că l-a scăpat din lesă.

 

Imagini inedite cu un râs surprinse în Parcul Național Semenic din județul Caraș-Severin. VIDEO
Stiri Diverse
Imagini inedite cu un râs surprinse în Parcul Național Semenic din județul Caraș-Severin. VIDEO

Un râs a fost surprins de camerele de monitorizare montate în Parcul Naţional Semenic – Cheile Caraşului, imaginile fiind distribuite joi de către Romsilva.

Jason Momoa, de nerecunoscut. Momentul în care actorul își dă jos barba după șase ani. VIDEO
Stiri Mondene
Jason Momoa, de nerecunoscut. Momentul în care actorul își dă jos barba după șase ani. VIDEO

Starul din Aquaman s-a ras pentru prima dată în șase ani în pregătirea filmărilor pentru Dune: Partea a Treia, în care își va relua rolul de maestru al sabiei, Duncan Idaho, după ce a lipsit din a doua parte a francizei, lansată în 2024.

Recomandări
Trump, spulberat de presă: Lecție de măiestrie a fostului ofițer de informații Putin care manipulează un narcisist egocentric
Stiri externe
Trump, spulberat de presă: Lecție de măiestrie a fostului ofițer de informații Putin care manipulează un narcisist egocentric

Am vorbit despre scenariile posibile și implicațiile lor pentru Ucraina și pentru întreaga regiune. Haideți acum să aflăm cum se văd aceste evoluții direct din Statele Unite.

Nicio înțelegere la summit-ul din Alaska. Putin: Ucraina, ”o națiune frățească”. Trump: ”A fost foarte profund”
Stiri externe
Nicio înțelegere la summit-ul din Alaska. Putin: Ucraina, ”o națiune frățească”. Trump: ”A fost foarte profund”

Volodimir Zelenski se va întâlni luni cu Donald Trump la Washington după ce președinții Statelor Unite și Rusiei au plecat din Alaska fără un acord privind Ucraina.

Weekendul prelungit a adus zeci de mii de turiști pe munte, unde aglomerația s-a resimțit pe șosele și în stațiuni
Stiri Turism
Weekendul prelungit a adus zeci de mii de turiști pe munte, unde aglomerația s-a resimțit pe șosele și în stațiuni

Este un weekend extrem de aglomerat la munte, iar asta înseamnă inevitabil și multe intervenții ale salvamontiștilor.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 16 August 2025

30:03

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 16

13:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12