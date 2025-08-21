Mâncăm pui „pe steroizi”. De la 900 de grame în 112 zile, acum ajung la 4,2 kg în 47 de zile

Stiri Diverse
21-08-2025 | 20:15
×
Codul embed a fost copiat

Dimensiunea puilor de carne a crescut în ultimele decenii. Dacă în anii ’50 un pui avea sub 1 kg, astăzi depășește 4 kg. Specialiștii spun că evoluția se datorează selecției genetice, hranei îmbunătățite și condițiilor de creștere.

autor
Claudia Nițoi

Puiul este carnea preferată a românilor, care consumă, în medie, 28 de kilograme pe an de persoană.

Greutatea medie de piață a puilor de carne a crescut de la 905 grame în 1957 la 1,8 kilograme în 1987, iar în prezent ajunge la peste 4,2 kilograme. Asta înseamnă o creștere de aproape 400%, conform Consiliului Național al Puilor din SUA.

Și la noi în magazine putem observa că dimensiunea puilor a crescut.

Potrivit specialiștilor, această dezvoltare rapidă a fost posibilă datorită selecției genetice, a hranei mai eficiente și a condițiilor de creștere.

Citește și
alimente
Scumpiri record la carne și ulei, la nivel global. Care sunt cauzele creșterii prețurilor și ce produse s-au ieftinit

Constantin Stafie, Asociația crescătorilor de pui: „Dacă discutăm despre greutatea corporală, discutăm odată despre furajare, pentru că la momentul actual folosind calculatorul și acum mai nou inteligența artificială, noi în zootehnie mergem pe aproximativ 10 aminoacizi esențiali. A doua chestiune este vorba de rasă. S-au selecționat de-a lungul timpului plusvalorile și atunci automat s-a ajuns la această greutate corporală.”

S-a redus foarte mult și intervalul de creștere: de la 112 zile acum 100 de ani, la doar 47 de zile în prezent. Puii sunt crescuți într-un microclimat automatizat cu lumini, program de dormit și o temperatură constantă de 33 de grade Celsius.

Consumul de carne de pui a atins un nivel istoric mondial, iar creșterea este vizibilă și în România. Un român mănâncă, în medie, 28 de kilograme de carne de pui anual.

Atunci când aleg puiul, românii se uită mai întâi la preț. Îl preferă însă pe cel cu pielea galbenă, care amintește de gustul puiului crescut la țară. Pulpele și aripile sunt cele mai căutate pentru că ajung cel mai des în farfurie. De obicei, gospodinele preferă să pună în coș mai des puiul întreg, pentru că oferă mai multe opțiuni în bucătărie.

Femeie:Prefer puii de țară. Tot puiul îl împărțim. Dintr-o parte facem ciorbiță, dintr-o parte facem felul 2.”

Și producția de carne de pui a crescut în ultimul an cu 8,7%, ajungând la peste 500.000 de tone.

Sursa: Pro TV

Etichete: carne, pui,

Dată publicare: 21-08-2025 20:14

Articol recomandat de sport.ro
Incidente grave la Buenos Aires! Zece persoane au fost rănite şi 90 au fost arestate. Ce s-a întâmplat
Incidente grave la Buenos Aires! Zece persoane au fost rănite şi 90 au fost arestate. Ce s-a întâmplat
Citește și...
Abator ilegal descoperit în Argeș. Polițiștii au confiscat sute de kilograme de carne și resturi în stare de putrefacție
Stiri actuale
Abator ilegal descoperit în Argeș. Polițiștii au confiscat sute de kilograme de carne și resturi în stare de putrefacție

Un adevărat abator ilegal a fost descoperit în Argeș, după ce polițiștii au prins în flagrant un bărbat care vindea carne de vită, fără acte de proveniență. Cumpărătorul era o măcelărie care o punea pe tejghea pentru consumatorii de rând.

Scumpiri record la carne și ulei, la nivel global. Care sunt cauzele creșterii prețurilor și ce produse s-au ieftinit
Stiri externe
Scumpiri record la carne și ulei, la nivel global. Care sunt cauzele creșterii prețurilor și ce produse s-au ieftinit

Indicele global al prețurilor produselor alimentare a crescut în iulie, ajungând la cel mai înalt nivel din ultimii peste doi ani.  

(P) Ce este Vita Wagyu din Japonia și cum se gătește
Advertoriale
(P) Ce este Vita Wagyu din Japonia și cum se gătește

Când vine vorba despre carne premium, puține sortimente rivalizează cu celebra vită Wagyu din Japonia.

Recomandări
Cum vor fi încasați banii din conturile de pensii private. Limita până la care vom putea primi întreaga sumă deodată
Stiri Economice
Cum vor fi încasați banii din conturile de pensii private. Limita până la care vom putea primi întreaga sumă deodată

Este oficial, guvernul a adoptat proiectul de lege, care limitează retragerea banilor din Pilonul II, III și IV de pensii.

Aberdeen - FCSB, în play-off-ul Europa League. Duelul este LIVE pe VOYO, astăzi, de la ora 21:45. Lotul „roș-albaștrilor”
Stiri Sport
Aberdeen - FCSB, în play-off-ul Europa League. Duelul este LIVE pe VOYO, astăzi, de la ora 21:45. Lotul „roș-albaștrilor”

FCSB se duela, astăzi, în Scoția, cu Aberdeen, în play-off-ul Europa League. Meciul este transmis în direct și în exclusivitate pe VOYO, de la ora 21:45.

Cum vrea ministerul Energiei să reducă facturile cu 25%. Vom avea tarife diferite în funcție de intervalul orar
Stiri Economice
Cum vrea ministerul Energiei să reducă facturile cu 25%. Vom avea tarife diferite în funcție de intervalul orar

Ministerul Energiei a anunțat un pachet de măsuri prin care facturile la energie electrică ar urma să scadă cu cel puțin 25%. Acum plătim printre cele mai mari prețuri din Uniune.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 21 August 2025

51:11

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 16

13:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12