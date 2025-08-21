Mâncăm pui „pe steroizi”. De la 900 de grame în 112 zile, acum ajung la 4,2 kg în 47 de zile

Dimensiunea puilor de carne a crescut în ultimele decenii. Dacă în anii ’50 un pui avea sub 1 kg, astăzi depășește 4 kg. Specialiștii spun că evoluția se datorează selecției genetice, hranei îmbunătățite și condițiilor de creștere.

Puiul este carnea preferată a românilor, care consumă, în medie, 28 de kilograme pe an de persoană.

Greutatea medie de piață a puilor de carne a crescut de la 905 grame în 1957 la 1,8 kilograme în 1987, iar în prezent ajunge la peste 4,2 kilograme. Asta înseamnă o creștere de aproape 400%, conform Consiliului Național al Puilor din SUA.

Și la noi în magazine putem observa că dimensiunea puilor a crescut.

Potrivit specialiștilor, această dezvoltare rapidă a fost posibilă datorită selecției genetice, a hranei mai eficiente și a condițiilor de creștere.

Constantin Stafie, Asociația crescătorilor de pui: „Dacă discutăm despre greutatea corporală, discutăm odată despre furajare, pentru că la momentul actual folosind calculatorul și acum mai nou inteligența artificială, noi în zootehnie mergem pe aproximativ 10 aminoacizi esențiali. A doua chestiune este vorba de rasă. S-au selecționat de-a lungul timpului plusvalorile și atunci automat s-a ajuns la această greutate corporală.”

S-a redus foarte mult și intervalul de creștere: de la 112 zile acum 100 de ani, la doar 47 de zile în prezent. Puii sunt crescuți într-un microclimat automatizat cu lumini, program de dormit și o temperatură constantă de 33 de grade Celsius.

Consumul de carne de pui a atins un nivel istoric mondial, iar creșterea este vizibilă și în România. Un român mănâncă, în medie, 28 de kilograme de carne de pui anual.

Atunci când aleg puiul, românii se uită mai întâi la preț. Îl preferă însă pe cel cu pielea galbenă, care amintește de gustul puiului crescut la țară. Pulpele și aripile sunt cele mai căutate pentru că ajung cel mai des în farfurie. De obicei, gospodinele preferă să pună în coș mai des puiul întreg, pentru că oferă mai multe opțiuni în bucătărie.

Femeie: „Prefer puii de țară. Tot puiul îl împărțim. Dintr-o parte facem ciorbiță, dintr-o parte facem felul 2.”

Și producția de carne de pui a crescut în ultimul an cu 8,7%, ajungând la peste 500.000 de tone.

