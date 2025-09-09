Ipoteză înfiorătoare în cazul profesoarei și fiului ei, găsiți morți în Drobeta Turnu-Severin. Femeia și-ar fi ucis băiatul

Tragedie îngrozitoare, în Drobeta-Turnu Severin! O profesoară și fiul ei de 7 ani au fost găsiți morți, în casă. Primele rezultate ale anchetatorilor ar indica faptul că femeia și-ar fi ucis copilul, apoi și-ar fi luat viața.

Cea care a alertat autoritățile este sora profesoarei, care nu mai reușea să dea de femeie de două zile. Sâmbătă au vorbit ultima dată, iar de atunci nu a mai reușit să o contacteze. În plus, copilul trebuia să înceapă ieri clasa zero, dar nu a ajuns la școală.

Așa că pe 9 septembrie, îngrijorată, mătușa băiatului a bătut la ușa familiei. Cum nimeni nu i-a răspuns, a sunat la 112, iar pompierii au spart ușa apartamentului.

Băiatul de 7 ani a fost găsit fără suflare, pe pat. Iar mama lui era moartă, în altă încăpere. Au fost chemați și medici, însă nu se mai putea face nimic. Cei care locuiesc în blocul respectiv spun că nu au auzit niciun zgomot suspect în ultimele zile.

Muncitor: Nu scandal, nu țipete, venire aia și sparseră ușa și nu știm nimic, nici zilele trecute, nu, nu știm nimic.

Femeia se lupta pentru custodia copilului

Una dintre pistele urmate de anchetatori, după ce au analizat locul tragediei, este aceea că femeia de 57 de ani și-ar fi ucis băiețelul, apoi și-ar fi luat viața.

Cei care o știau pe femeie o descriu drept o persoană retrasă, puțin comunicativă. Surse apropiate anchetei spun că femeia, care s-ar fi despărțit de fostul iubit, se lupta cu el pentru custodia copilului.

Ar fi avut mai multe procese cu el, pe diferite cauze. La unul dintre ele avea termen chiar pe 9 septembrie.

Femeia era profesoară de logică și făcea naveta la liceul din Orșova și Penitenciarul din Vânjuleț, unde preda în ultima vreme.

