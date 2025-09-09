Ipoteză înfiorătoare în cazul profesoarei și fiului ei, găsiți morți în Drobeta Turnu-Severin. Femeia și-ar fi ucis băiatul

Stiri Socante
09-09-2025 | 17:17
×
Codul embed a fost copiat

Tragedie îngrozitoare, în Drobeta-Turnu Severin! O profesoară și fiul ei de 7 ani au fost găsiți morți, în casă. Primele rezultate ale anchetatorilor ar indica faptul că femeia și-ar fi ucis copilul, apoi și-ar fi luat viața.

autor
Gigi Ciuncanu

Cea care a alertat autoritățile este sora profesoarei, care nu mai reușea să dea de femeie de două zile. Sâmbătă au vorbit ultima dată, iar de atunci nu a mai reușit să o contacteze. În plus, copilul trebuia să înceapă ieri clasa zero, dar nu a ajuns la școală.

Așa că pe 9 septembrie, îngrijorată, mătușa băiatului a bătut la ușa familiei. Cum nimeni nu i-a răspuns, a sunat la 112, iar pompierii au spart ușa apartamentului.

Băiatul de 7 ani a fost găsit fără suflare, pe pat. Iar mama lui era moartă, în altă încăpere. Au fost chemați și medici, însă nu se mai putea face nimic. Cei care locuiesc în blocul respectiv spun că nu au auzit niciun zgomot suspect în ultimele zile.

Muncitor: Nu scandal, nu țipete, venire aia și sparseră ușa și nu știm nimic, nici zilele trecute, nu, nu știm nimic.

Citește și
inundatii
Ploile torențiale au făcut prăpăd în Mehedinți. Pompierii au intervenit pentru a scoate apa din casele oamenilor

Femeia se lupta pentru custodia copilului

Una dintre pistele urmate de anchetatori, după ce au analizat locul tragediei, este aceea că femeia de 57 de ani și-ar fi ucis băiețelul, apoi și-ar fi luat viața.

Cei care o știau pe femeie o descriu drept o persoană retrasă, puțin comunicativă. Surse apropiate anchetei spun că femeia, care s-ar fi despărțit de fostul iubit, se lupta cu el pentru custodia copilului.

Ar fi avut mai multe procese cu el, pe diferite cauze. La unul dintre ele avea termen chiar pe 9 septembrie.

Femeia era profesoară de logică și făcea naveta la liceul din Orșova și Penitenciarul din Vânjuleț, unde preda în ultima vreme.

Incendiu puternic la Grădina Zoologică București. Flăcările au cuprins circa 2.000 de metri pătrați

Sursa: Pro TV

Etichete: drobeta,

Dată publicare: 09-09-2025 17:12

Articol recomandat de sport.ro
Dwayne Johnson, în lacrimi: a explicat de ce i s-au „topit“ mușchii
Dwayne Johnson, în lacrimi: a explicat de ce i s-au „topit“ mușchii
Citește și...
O femeie de 50 de ani și copilul ei, găsiți morți într-un apartament din Drobeta Turnu Severin. Sora femeii a alertat poliția
Stiri actuale
O femeie de 50 de ani și copilul ei, găsiți morți într-un apartament din Drobeta Turnu Severin. Sora femeii a alertat poliția

O femeie de 50 de ani şi copilul său au fost găsiţi morţi, marţi dimineaţă, într-un apartament din Drobeta Turnu Severin.

Ploile torențiale au făcut prăpăd în Mehedinți. Pompierii au intervenit pentru a scoate apa din casele oamenilor
Stiri actuale
Ploile torențiale au făcut prăpăd în Mehedinți. Pompierii au intervenit pentru a scoate apa din casele oamenilor

Ploile torențiale au făcut probleme, miercuri, în Mehedinți. Au fost inundate mai multe gospodării din Drobeta Turnu Severin, dar și drumul de acces spre vama Porțile de Fier I.

Accident mortal în Mehedinți. Doi soți au murit după ce mașina lor a izbit o autospecială a Poliției de Frontieră
Stiri actuale
Accident mortal în Mehedinți. Doi soți au murit după ce mașina lor a izbit o autospecială a Poliției de Frontieră

Un șofer de 76 de ani și soția lui au murit marți, într-un accident teribil, în Clisura Dunării. Erau din Drobeta Turnu Severin și se duceau spre casă.

Recomandări
Guvernul a desecretizat sumele plătite de foștii premieri Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu pentru zborurile oficiale
Stiri Politice
Guvernul a desecretizat sumele plătite de foștii premieri Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu pentru zborurile oficiale

Guvernul a desecretizat sumele pe care le-a plătit pentru a închiria avioane de la Tarom pentru vizitele oficiale ale premierilor Nicolae Ciucă şi Marcel Ciolacu în ultimii ani.

Incendiu puternic la Grădina Zoologică București. Flăcările au cuprins circa 2.000 de metri pătrați
Stiri actuale
Incendiu puternic la Grădina Zoologică București. Flăcările au cuprins circa 2.000 de metri pătrați

Un incendiu puternic a izbucnit marți la un fânar din Grădina Zoologică București, manifestându-se cu flăcări deschise și degajări masive de fum. Focul a cuprins aproximativ 2.000 de metri pătrați.  

Grindeanu: Nu văd să faci un scop în sine din a da oamenii afară. Îi treci în şomaj şi vor însemna cheltuieli pentru stat
Stiri Politice
Grindeanu: Nu văd să faci un scop în sine din a da oamenii afară. Îi treci în şomaj şi vor însemna cheltuieli pentru stat

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu a anunţat că şedinţa coaliţiei va avea loc miercuri.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 09 Septembrie 2025

01:31:18

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 09 Septembrie 2025

48:08

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
09 Septembrie 2025

01:45:59

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 1

21:54

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28