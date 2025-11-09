Apartament mistuit de flăcări, într-un bloc din Craiova. Doi câini nu au putut fi salvați. VIDEO

Un incendiu puternic a izbucnit duminică seară într-un bloc de 4 etaje, din Craiova. Un apartament de la ultimul nivel a fost complet distrus de flăcări, iar doi căței au murit.

20 de locatari au reușit să iasă singuri din clădire, iar alte 25 de persoane au fost ajutate de pompieri să părăsească imobilul.

Peste 30 de militari au intervenit pentru a salva celelalte apartamente. Proprietarii din locuința avariată nu erau acasă cand a izbucnit focul.

Deocamdată nu se știe cauza incendiului.

