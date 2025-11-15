Incendiu la o pensiune din județul Tulcea. Pompierii intervin la fața locului: „Iese fum şi flacără”

Un incendiu s-a produs, sâmbătă seara, la o pensiune din Mahmudia, iar mai multe echipaje de pompieri intervin la acest moment pentru stingerea focului.

Pompierii au precizat că nu ar fi persoane blocate în unitatea de cazare.

Reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Tulcea au anunţat că pompierii au fost solicitaţi să intervină, sâmbătă seara, la un incendiu produs la o pensiune din localitatea Mahmudia.

”Apelantul a transmis că iese fum şi flacără din acoperişul pensiunii care la parter are şi un restaurant. La faţa locului se deplasează trei autospeciale de stingere şi autoscară din cadrul detaşamentului de pompieri Tulcea. Nu au fost semnalate victime ori persoane blocate în pensiune”, au afirmat reprezentanţii ISU Tulcea.

