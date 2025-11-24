O organizație susține ca animalele au „drepturi și libertăți”. Ele trebuie să primească un „tratament uman”

O organizaţie care protejează drepturile animalelor salută şi susţine dezbaterea parlamentară dedicată îmbunătăţirii legislaţiei în domeniu, în contextul depunerii unui pachet de iniţiative legislative în acest sens.

Printre acestea se află şi definirea animalelor drept „fiinţe simţitoare, cu drepturi şi libertăţi”, care trebuie să beneficieze de „un tratament uman”.

În acord cu standardele deja folosite în Europa, această schimbare ar reprezenta o recunoaştere legală şi în România a faptului că animalele nu sunt simple obiecte, ci fiinţe ale căror nevoi şi bunăstare trebuie respectate.

Organizațiile cer definirea clară a animalelor

Humane World for Animals, denumită anterior Humane Society International, susţine în mod special propunerea de completare a articolului 1 din legea nr. 205/2004 privind protecţia animalelor, completare prin care animalele sunt definite drept „fiinţe simţitoare, cu drepturi şi libertăţi”, care trebuie să beneficieze de „un tratament uman”. În acord cu standardele deja folosite în Europa, această schimbare ar reprezenta o recunoaştere legală şi în România a faptului că animalele nu sunt simple obiecte, ci fiinţe ale căror nevoi şi bunăstare trebuie respectate.

Andreea Roseti, director de ţară pentru România al Humane World for Animals, declară că „introducerea unei definiţii corecte a animalelor ar fi un mare pas înainte pentru legislaţia românească în materie”.

„Este prima condiţie pentru a crea apoi un set mai bun de reguli şi reglementări care sancţionează şi previn relele tratamente aplicate animalelor, pentru a nu mai vedea în ţara noastră şirul de abuzuri pe care-l vedem de decenii întregi”, precizează sursa citată.

Propunerile legislative extind protecția animalelor

Alte îmbunătăţiri propuse ale legislaţiei actuale includ recunoaşterea suferinţei psihice a animalelor, eficientizarea intervenţiilor poliţiştilor din cadrul structurilor de protecţie a animalelor, introducerea unor sancţiuni mai severe pentru faptele de cruzime contra animalelor promovate în mediul online sau limitarea strictă a deţinătorilor de animale sălbatice.

Iniţiativele legislative intrate în dezbaterea Parlamentului României au fost precedate de mai multe consultări cu mediul neguvernamental. Humane World for Animals, parte din grupul de lucru constituit cu această ocazie, a contribuit în mod susţinut, alături de alte organizaţii ale societăţii civile, cu expertiză, idei şi soluţii. Acest grup de lucru s-a constituit ca urmare a lansării iniţiativei „Respect pentru animale” – coordonată de către deputatul Andrei Baciu şi de Hilde Tudora, directoarea Direcţiei pentru Protecţia Animalelor din cadrul Consiliului Judeţean Ilfov – care a propus Decalogul pentru animale, ajutând astfel la conştientizarea publicului în vederea tratării cu respect a animalelor.

Amendamentele propuse la legislaţia privind protecţia animalelor din România reflectă atât progresele ştiinţei, cât şi schimbarea modului în care societatea se raportează la animale. Astăzi, înţelegem mai bine că animalele sunt fiinţe capabile să simtă emoţii (printre ele aflându-se durerea, frica sau bucuria).

Schimbarea percepției publice stimulează legislația nouă

Oamenii se bazează tot mai mult pe capacităţile şi calităţile animalelor, lucru vizibil în numărul tot mai mare de câini de asistenţă care sprijină pacienţii cu anumite afecţiuni, şi în folosirea animalelor în tot mai multe programe terapeutice. O raportare morală la aceste fiinţe înseamnă recunoaşterea nevoii lor de protecţie şi bunăstare. Ţări precum Franţa, Marea Britanie, Germania, Polonia, Austria sau Luxemburg şi-au modificat legile în trecutul mai recent sau mai îndepărtat, recunoscând că animalele sunt fiinţe înzestrate cu sensibilitate şi îndreptăţite la protecţie.

Humane World for Animals va urmări îndeaproape dezbaterea şi circuitul parlamentar al noilor iniţiative legislative pentru protecţia animalelor, oferindu-şi în continuare susţinerea şi pledând pentru un parcurs accelerat în Parlament, în urma căruia să rezulte o legislaţie modernă, la standarde europene.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













