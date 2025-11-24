O organizație susține ca animalele au „drepturi și libertăți”. Ele trebuie să primească un „tratament uman”

Stiri actuale
24-11-2025 | 21:36
caini
Shutterstock

O organizaţie care protejează drepturile animalelor salută şi susţine dezbaterea parlamentară dedicată îmbunătăţirii legislaţiei în domeniu, în contextul depunerii unui pachet de iniţiative legislative în acest sens.

autor
Sabrina Saghin

Printre acestea se află şi definirea animalelor drept „fiinţe simţitoare, cu drepturi şi libertăţi”, care trebuie să beneficieze de „un tratament uman”.

În acord cu standardele deja folosite în Europa, această schimbare ar reprezenta o recunoaştere legală şi în România a faptului că animalele nu sunt simple obiecte, ci fiinţe ale căror nevoi şi bunăstare trebuie respectate.

Organizațiile cer definirea clară a animalelor

Humane World for Animals, denumită anterior Humane Society International, susţine în mod special propunerea de completare a articolului 1 din legea nr. 205/2004 privind protecţia animalelor, completare prin care animalele sunt definite drept „fiinţe simţitoare, cu drepturi şi libertăţi”, care trebuie să beneficieze de „un tratament uman”. În acord cu standardele deja folosite în Europa, această schimbare ar reprezenta o recunoaştere legală şi în România a faptului că animalele nu sunt simple obiecte, ci fiinţe ale căror nevoi şi bunăstare trebuie respectate.

Andreea Roseti, director de ţară pentru România al Humane World for Animals, declară că „introducerea unei definiţii corecte a animalelor ar fi un mare pas înainte pentru legislaţia românească în materie”.

Citește și
Vamă
Vama se reorganizează. Zeci de șefi își pierd funcțiile, dar echipele de câini rămân active

„Este prima condiţie pentru a crea apoi un set mai bun de reguli şi reglementări care sancţionează şi previn relele tratamente aplicate animalelor, pentru a nu mai vedea în ţara noastră şirul de abuzuri pe care-l vedem de decenii întregi”, precizează sursa citată.

Propunerile legislative extind protecția animalelor

Alte îmbunătăţiri propuse ale legislaţiei actuale includ recunoaşterea suferinţei psihice a animalelor, eficientizarea intervenţiilor poliţiştilor din cadrul structurilor de protecţie a animalelor, introducerea unor sancţiuni mai severe pentru faptele de cruzime contra animalelor promovate în mediul online sau limitarea strictă a deţinătorilor de animale sălbatice.

Iniţiativele legislative intrate în dezbaterea Parlamentului României au fost precedate de mai multe consultări cu mediul neguvernamental. Humane World for Animals, parte din grupul de lucru constituit cu această ocazie, a contribuit în mod susţinut, alături de alte organizaţii ale societăţii civile, cu expertiză, idei şi soluţii. Acest grup de lucru s-a constituit ca urmare a lansării iniţiativei „Respect pentru animale” – coordonată de către deputatul Andrei Baciu şi de Hilde Tudora, directoarea Direcţiei pentru Protecţia Animalelor din cadrul Consiliului Judeţean Ilfov – care a propus Decalogul pentru animale, ajutând astfel la conştientizarea publicului în vederea tratării cu respect a animalelor.

Amendamentele propuse la legislaţia privind protecţia animalelor din România reflectă atât progresele ştiinţei, cât şi schimbarea modului în care societatea se raportează la animale. Astăzi, înţelegem mai bine că animalele sunt fiinţe capabile să simtă emoţii (printre ele aflându-se durerea, frica sau bucuria).

Schimbarea percepției publice stimulează legislația nouă

Oamenii se bazează tot mai mult pe capacităţile şi calităţile animalelor, lucru vizibil în numărul tot mai mare de câini de asistenţă care sprijină pacienţii cu anumite afecţiuni, şi în folosirea animalelor în tot mai multe programe terapeutice. O raportare morală la aceste fiinţe înseamnă recunoaşterea nevoii lor de protecţie şi bunăstare. Ţări precum Franţa, Marea Britanie, Germania, Polonia, Austria sau Luxemburg şi-au modificat legile în trecutul mai recent sau mai îndepărtat, recunoscând că animalele sunt fiinţe înzestrate cu sensibilitate şi îndreptăţite la protecţie.

Humane World for Animals va urmări îndeaproape dezbaterea şi circuitul parlamentar al noilor iniţiative legislative pentru protecţia animalelor, oferindu-şi în continuare susţinerea şi pledând pentru un parcurs accelerat în Parlament, în urma căruia să rezulte o legislaţie modernă, la standarde europene. 

Sursa: News.ro

Etichete: animale, lege, proiect, proiect legislativ,

Dată publicare: 24-11-2025 21:36

Articol recomandat de sport.ro
Gigi Becali sparge banca pentru transferul iernii: "1,5 milioane de euro"
Gigi Becali sparge banca pentru transferul iernii: "1,5 milioane de euro"
Citește și...
Cum a murit femeia din comuna vasluiană, sfâșiată de câini. Primarul susține că nu a primit sesizări, deci nu există câini
Stiri Socante
Cum a murit femeia din comuna vasluiană, sfâșiată de câini. Primarul susține că nu a primit sesizări, deci nu există câini

Descoperire înfiorătoare într-o comună din județul Vaslui. Trupul unei femei de 83 de ani a fost găsit sfârtecat de animale, într-o zonă cu vegetație, puțin frecventată de localnici. 

Vama se reorganizează. Zeci de șefi își pierd funcțiile, dar echipele de câini rămân active
Stiri actuale
Vama se reorganizează. Zeci de șefi își pierd funcțiile, dar echipele de câini rămân active

Vama intră în reorganizare. Aproape 30 de șefi de la Autoritatea Vamală își pierd fotoliile și vor lucra pe poziții de execuție, anunță conducerea instituției.

Băsescu: România e sat fără câini şi e la mâna corupţilor, este infestată de corupţie la nivel înalt în structurile statului
Stiri Politice
Băsescu: România e sat fără câini şi e la mâna corupţilor, este infestată de corupţie la nivel înalt în structurile statului

Fostul preşedinte Traian Băsescu a declarat despre recentele cazuri de corupţie că în momentul de faţă, România e sat fără câini şi e la mâna corupţilor.

Recomandări
Peste 100 de milionari născuți în Rusia au buletine românești obținute fraudulos. „România este poarta de intrare în Europa”
Stiri Justitie
Peste 100 de milionari născuți în Rusia au buletine românești obținute fraudulos. „România este poarta de intrare în Europa”

Peste 100 de oameni de afaceri din Federația Rusă și Ucraina, mulți multi-milionari, sunt pe lista neagră a autorităților de la București.

30 de ani de PRO TV. 2019 - Anul în care milioane de români din țară și din diaspora au votat pentru schimbare
Protv 30 de ani
30 de ani de PRO TV. 2019 - Anul în care milioane de români din țară și din diaspora au votat pentru schimbare

Istoria celor 30 de ani de Știrile PRO TV ne poartă astăzi în 2019. Un an al furiei dar și al speranței. Al votului masiv și al tăcerilor dureroase. România s-a ridicat, a strigat, a plâns și a aplaudat.

SUA şi Ucraina au realizat un nou plan de pace în 19 puncte, dar deciziile critice revin lui Trump și Zelenski. Ce prevede
Stiri externe
SUA şi Ucraina au realizat un nou plan de pace în 19 puncte, dar deciziile critice revin lui Trump și Zelenski. Ce prevede

Statele Unite şi Ucraina au elaborat un nou acord de pace în 19 puncte, dar au lăsat elementele cele mai sensibile din punct de vedere politic să fie decise de preşedinţii celor două ţări, potrivit prim-viceministrului ucrainean Serhii Kîslîţia.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 24 Noiembrie 2025

55:05

Alt Text!
La Măruță
24 Noiembrie 2025

01:30:46

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
24 Noiembrie 2025

01:45:12

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Turismul dentar în România: sănătate fără frontiere

23:03

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28