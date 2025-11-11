Vama se reorganizează. Zeci de șefi își pierd funcțiile, dar echipele de câini rămân active

Vama intră în reorganizare. Aproape 30 de șefi de la Autoritatea Vamală își pierd fotoliile și vor lucra pe poziții de execuție, anunță conducerea instituției.

Se vor face economii cu salariile lor în valoare de șase milioane de lei anual.

În plus, mai multe direcții vor fi comasate și restructurate fără să fie dați oameni afară.

Nici echipele de câini special dresați pentru a detecta mărfuri ilicite nu vor fi afectate de schimbări.

De pildă, acest ciobănesc belgian pe nume Tor tocmai a încheiat săptămâna trecută cu o captură-record.

A mirosit la Calafat încărcătura ascunsă dintr-un TIR care venea din Turcia și transporta 131 de pistoale dar și 600 de kilograme de tutun și țigarete.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













