Paradă de iahturi și șalupe pe Dunăre la final de sezon, în Clisura Dunării. „E incredibil, fără cuvinte”

Proprietarii de ambarcațiuni din Clisura Dunării au încheiat sezonul turistic într-un mod inedit. Au plecat în paradă cu bărcile, în zona Cazanelor. Toți spun că au avut o vară profitabilă.

Mai multe șalupe și iahturi s-au strâns la Dubova și au pornit într-o plimbare de aproape două ore. Traseul este făcut și de câteva ori pe zi cu turiștii.

Turist: „Este minunat, la televizor nu se simte, aici se simte.”

Turistă: „Vremea a fost foarte bună, foarte foarte frumos.”

Turistă: „E incredibil, fără cuvinte.”

Proprietarii de ambarcațiuni spun că sezonul care tocmai s-a încheiat a fost unul bun pentru afaceri.

Sorin Botiș, proprietar ambarcațiune: „O ultimă croazieră, dar sperăm ca și la anul să fie un sezon la fel de reușit, cu vreme călduroasă, cu oameni care vin pe Clisură să cunoască zona noastră.”

Alin Subțirelu, proprietar ambarcațiune: „Începe toamna, o să fie o toamnă lungă și frumoasă și îi așteptăm pe toți cei care vor să profite de liniștea pe care le-o oferim.”

Pentru prima dată la eveniment au fost prezente și iahturi din Serbia.

Mii de turiști vin în fiecare vară sau tranzitează satele din Clisura Dunării. În zonă s-au construit sute de pensiuni și hoteluri pentru cazare.

