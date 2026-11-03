La eveniment şi-a confirmat prezenţa şi ministrul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale, Florin Manole.

Potrivit confederaţiei sindicale, la doi ani de la transpunerea Directivei în legislaţia naţională, unul din patru salariaţi continuă să câştige în jurul salariului minim, iar distribuţia salariilor în economie nu s-a schimbat semnificativ. În plus, o treime dintre salariaţii cu normă întreagă (1,71 milioane persoane) câştigă cu maximum 5% peste nivelul salariului minim brut pe economie, la fel ca în 2024.

Romania are o lege care asigură transpunerea în legislaţia naţională a prevederilor Directivei (UE) 2022/2041 a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 octombrie 2022 privind salariile minime adecvate în Uniunea Europeană.

Acesta cuprinde reglementări pentru asigurarea unui nou mecanism de stabilire a nivelului salariului minim. Salariaţii au acces la o protecţie a salariului minim, sub forma unui salariu minim legal sau sub forma unor salarii şi condiţii decente de muncă stabilite în temeiul unor contracte colective de muncă, acorduri colective sau alte acorduri scrise.

Recent, ministrul Muncii a declarat că negocierile pe tema salariului minim vor începe în perioada următoare, acestea având drept punct de plecare datele de la Institutul Naţional de Statistică.

„Discuţia despre salariul minim trebuie să înceapă în săptămânile următoare, când trebuie să vină la Ministerul Muncii informaţiile de la Institutul de Statistică, informaţiile agregate în formula de calcul conform legii, care să ţină cont de productivitate, de toţi indicatorii macroeconomici, după care vom merge în Consiliul Naţional tripartit şi la masa dialogului cu sindicatele şi patronatele vom lua o decizie”, a explicat ministrul Muncii.