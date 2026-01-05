Mii de blocuri din Capitală sunt încă fără apă caldă și căldură după o avarie majoră. Când va fi rezolvată problema

Mii de bucureșteni nu au apă și căldură din cauza unei avarii produse la CET Sud, una dintre centralele importante de termoficare din Capitală. Aproape 3.500 blocuri sunt afectate.

Sectoarele cu probleme sunt 2, 3, 4 și 5, unde mii de oameni au rămas fară căldură și apă caldă. Avaria s-a petrecut duminică dimineața la un cazan–turbină din CET Sud.

Reprezentanții ELCEN spun că o țeavă a fost fisurată la cazanul de abur, care era aflat sub supraveghere tehnică de câteva zile.

Potrivit Termoenergetica, temperatura agentului termic livrat este sub nivelul normal — aproximativ 87 de grade Celsius față de 95 de grade cât ar fi necesar, iar presiunile sunt scăzute.

Intervenţiile tehnice asupra cazanului pot fi făcute abia după răcirea completă a acestuia, motiv pentru care durata estimată a indisponibilităţii este de aproximativ 3 zile.

Așadar termenul pentru remediere este 7 ianuarie, însă după repunerea în funcțiune va mai fi nevoie de aproximativ 24 de ore pentru ca agentul termic să ajungă la parametri normali în toate punctele afectate.

Ca soluție de moment, o parte dintre consumatorii din Sectorul 4 vor fi preluați de CET Progresul, însă efectele avariei se resimt în continuare.

