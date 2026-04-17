Prezența ei a fost anunțată la 112 și zona a fost împânzită de pirotehniști și politisti, care încearcă să afle cine a lăsat-o lângă o ghenă de gunoi.

Alarma a fost dată imediat după ora 6 dimineața, de un locatar care ducea gunoiul la ghenă. Lângă tomberoane, pe o cutie în care se află o stație de încărcare pentru mașinile electrice, bărbatul a văzut grenadă cu cui și a sunat la 112.

Polițiștii au delimitat și asigurat un perimetru de siguranță până la sosirea echipelor de pirotehniști și pompieri. Specialiștii au confirmat ca este o grenadă defensivă, prevăzută cu focos și încărcătură activă, provenind din timpul celui de-Al Doilea Război Mondial.

Pirotehni;tii s-au ocupat de ridicarea obiectului în condiții de maximă siguranță, în vederea distrugerii acestuia într-un poligon specializat. Polițiștii fac cercetări pentru nerespectarea regimului materiilor explozive și încearcă să afle cine a abandonat grenada.