Precizarea sa vine în contextul în care preşedintele Nicuşor Dan urmează să anunţe joi, la ora 18:00, numele celui pe care îl va desemna să facă noul Guvern. Numele vehiculat pe surse de mai multe zile pentru a prelua mandatul de premier este cel al europarlamentarului Eugen Tomac, preşedintele PMP.

''La ora 18:00 va fi anunţat un Guvern fără sprijin popular. E doar continuarea loviturii date democraţiei. AUR nu va susţine aşa ceva şi rămâne alături de poporul român'', a scris Simion, pe Facebook.

Potrivit acestuia, parlamentarii AUR nu vor vota pentru învestirea unui Guvern ce are în frunte un premier care "nu a primit nici 1% susţinere din partea românilor".

"Parlamentarii AUR nu intră în sala de vot (secret/nesecret) pentru alegerea unui premier care nu a primit nici 1% susţinere din partea românilor. Nu avem ce să discutăm când continuă bătaia de joc la adresa românilor, începută cu anularea alegerilor. În fruntea ţării trebuie să vină cei care au susţinerea românilor'', a răspuns Simion, unui comentariu la postarea sa de pe Facebook.