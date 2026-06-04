Recomandarea vine după ce în urma prelevării de probe din mai multe astfel de surse, în special din mediul rural, s-a constatat că apa nu este bună de băut în majoritatea cazurilor.

"În anul 2026, reprezentanţii DSP Vâlcea au prelevat în cadrul Programului Naţional de Sănătate Publică probe de apă de la 20 de fântâni din următoarele localităţi. Râmnicu Vâlcea (patru fântâni publice), Vaideeni (două fântâni publice), Creţeni (trei fântâni publice), Laloşu (o fântână publică), Pietrari (patru fântâni publice), Roeşti (două fântâni publice); Roşiile (două fântâni publice) şi Suteşti (două fântâni publice). Cu excepţia fântânilor din Râmnicu Vâlcea, ale căror analize sunt în curs de efectuare, menţionăm că apa provenită de la toate fântânile publice din mediul rurala fost nepotabilă", au precizat reprezentanţii instituţiei.

Conducerea DSP a menţionat că a transmis deja autorităţilor locale o serie de recomandări pentru reducerea riscurilor pentru sănătatea populaţie, privind asanarea şi dezinfecţia fântânilor, repetarea analizelor de laborator, dar şi informarea corectă a cetăţenilor cu privire la calitate apei din fântânile publice, prin afişarea la loc vizibil şi protejat, după caz, a inscripţiilor Apa este bună/Apa potabilă sau Apa nu este bună de băut/Apa nepotabilă.

Potrivit legislaţiei în vigoare, inspectorii sanitari au obligaţia ca de cel puţin o dată pe an să verifice fântânile şi izvoarele publice, în timp ce primăriilor le revine obligaţia să asigure monitorizarea calităţii apei destinată consumului uman din surse publice, să suporte costurile analizelor efectuate şi să ia măsuri pentru remedierea problemelor atunci când apa nu respectă standardele de calitate.

Anul trecut, în urma monitorizării surselor de apă din judeţ, DSP a interzis folosirea a 27 de fântâni şi 25 de izvoare publice din cauza neconformităţilor constatate.