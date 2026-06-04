Autorităţile turce l-au acuzat omul de afaceri turco-american că a difuzat reclame pentru site-uri de pariuri ilegale pe o platformă video deţinută de holdingul său.

Saran, care şi-a anunţat intenţia de a face apel, a susţinut că aceste reclame au fost filmate în interiorul arenelor sportive şi nu au fost difuzate în mod deliberat de platforma sa de internet, numită S Sport.

Condamnarea sa nu este însoţită de un mandat de arestare.

Unul dintre fraţii şi asociaţii lui Saran a primit aceeaşi pedeapsă, însoţită de o amendă de 562.500 de lire turceşti (aproximativ 10.500 de euro), potrivit Anadolu.

Contactaţi de AFP, nici Fenerbahce, nici platforma S Sport nu au răspuns imediat.

Ales preşedinte al lui Fenerbahçe în septembrie 2025, omul de afaceri urmează să părăsească funcţia în luna iunie.